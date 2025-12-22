Estreia do Botafogo na Libertadores terá altitude de quase 4 mil metros
Glorioso encara o Potosí, campeão da Copa da Bolívia
O Botafogo já sabe qual será o início da sua caminhada na Libertadores, e não será fácil. O Glorioso irá enfrentar o Potosí, da Bolívia, na preliminar da competição sul-americana. A estreia, no dia 18 de fevereiro, será no Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, a 3.967 metros do nível do mar.
Com o resultado da Copa da Bolívia, que contou com o Potosí campeão (bateu o Bolívar na final), o Botafogo terá o desafio de subir a altitude e conseguir um bom resultado no primeiro jogo. A partida de volta, no Estádio Nilton Santos, será no dia 25 de fevereiro. Ambos os confrontos serão às 21h30 (de Brasília).
Dos cenários possíveis do sorteio da fase preliminar da Libertadores, esse é o pior para o time carioca, que anunciou o técnico Martín Anselmi nesta segunda-feira. The Strongest e Blooming eram os outros possíveis adversários (altitudes menores).
Em 2025, a casa do Potosí, foi o estádio com o maior nível de altitude dentre todos os estádios da Libertadores e da Sul-Americana.
Botafogo anuncia novo treinador
Horas antes da definição do adversário do Botafogo na Libertadores, o clube carioca anunciou a contratação do técnico Martín Anselmi. O treinador argentino tem experiência em jogos na altitude. Afinal, ele treinou o Independiente del Valle, do Equator, e já encarou esses cenários.
