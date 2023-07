A torcida foi à loucura com a chegada do estadunidense ao Estádio Presbítero Bartolomé Grella. Aficionados tiraram fotos, gravaram vídeos e pularam junto com John. A presença do presidente, no fim das contas, deu certo: já na segunda etapa, Carlos Alberto e Janderson balançaram as redes e garantiram o triunfo para a equipe que ainda foi comandada pelo interino Cláudio Caçapa. Após o primeiro gol, rolou até uma imitação da comemoração de Carlos Alberto para delírio dos botafoguenses.