Jogadores do Botafogo ameaçam não se apresentar, e clube se posiciona

Além da janela de transferências, o Botafogo tem um novo problema para lidar em 2025. Jogadores do elenco vitorioso alegam que o clube não pagou pendências financeiras para dezenas de atletas, que incluem premiações e salários. Por isso, um grupo de atletas se posicionou para a diretoria ameçando não se apresentar caso não sejam pagos até o dia 13. A informação foi dada primeiramente pelo "OGlobo" e confirmada pelo Lance!

A apresentação dos atletas da equipe principal está inicialmente marcada para o dia 14 de janeiro, na próxima terça-feira, mas um jogador, representando do grupo, enviou uma mensagem ao CEO Thairo Arruda, cobrando os pagamentos em atraso sob o risco de não comparecerem.

Segundo apuração do Lance!, alguns jogadores questionam além do pagamento do bônus das premiações, também o 13º terceiro salário e férias. O clube alega que recebeu os valores em meio aos feriados de fim de ano e que o setor financeiro voltou a trabalhar apenas no dia 6 de janeiro, o que fez a diretoria aumentar o prazo para o dia 17.

Pronunciamento oficial do Botafogo

A CONMEBOL repassou a premiação referente ao título da Libertadores à CBF dia 20/12. Por sua vez, a entidade brasileira encaminhou ao Clube o montante no dia 27/12 - durante período de recesso do staff financeiro e administrativo da SAF.

O Clube vai realizar o pagamento das premiações acordadas dentro do prazo de até 20 dias úteis após o recebimento, como regem as práticas de mercado.

É importante ressaltar que um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou aumento de 25% da premiação nos últimos dias antes do término da temporada, sem base contratual alguma — na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido. A SAF não aceitou, seguindo o que foi previamente acertado entre as partes. Hoje alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir ganho pessoal. Esperamos que a imprensa cumpra o seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos.

O Botafogo vive um momento esportivo e institucional único em sua história e segue envidando todos os esforços para continuar a trilha pelo seu caminho de vitórias.

