Empresa de Textor, do Botafogo, anuncia nova parceria com ‘investimento significativo’

O grupo de investimentos esportivos Sportsbank, anunciou nesta quarta-feira (8), uma nova parceria com a Eagle Football, empresa de John Textor, dono do Botafogo. Em comunicado, o grupo britânico citou pretende fazer um investimento financeiro e de gestão significativo, e citou o clube Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ A pedido de Artur Jorge, Al-Rayyan sinaliza proposta por Gregore, do Botafogo

➡️ Mercado da Bola: Tiquinho Soares ainda não decidiu se vai deixar o Botafogo

Os valores não foram divulgados, mas, de acordo com o jornal francês "L’Équipe", serão 240 milhões de euros, cerca de 1,5 bilhão de reais na cotação atual. O investimento era aguardado para resolver pendências da Eagle, como a situação financeira do Lyon.

A Sportsbank, por sua vez, é uma das empresas interessadas em comprar as participações de Textor no Crystal Palace, da Premier League. O dono da SAF do Botafogo pretende vender os 45% do clube e procura investidores. Além disso, também está de olho na listagem da Eagle Football na bolsa de valores dos Estados Unidos em oferta pública inicial (IPO).

continua após a publicidade

Confira o anúncio

Sportsbank Limited, uma empresa de investimento esportivo do torcedor do Crystal Palace Zechariah Janjua, anuncia que celebrou um acordo com a Eagle Football Holdings Limited para um investimento na Eagle, que incluirá um período de exclusividade enquanto a due diligence é realizada e as relevantes negociações comerciais e acordos jurídicos acordos são celebrados.

Sportsbank pretende fazer um investimento financeiro e de gestão significativo na Eagle com o apoio de grandes investidores internacionais de gestão financeira e estratégica que apoiam fortemente o modelo multiclubes do Eagle. Atualmente, a Eagle possui e administra um portfólio de clubes de futebol icônicos, incluindo o Olympique Lyonnais na França, o Crystal Palace no Reino Unido, o Botafogo no Brasil e o RWD Molenbeek na Bélgica.

continua após a publicidade

O Sportsbank está sendo assessorado pela Keith Harris & Associates Limited, empresa de consultoria corporativa e esportiva. Outros anúncios serão feitos assim que o investimento pretendido do Sportsbank na Eagle for concluído.

Além do Crystal Palace e do Botafogo, a Eagle Football Holding também controla o Lyon, da França, e o Molenbeek, da Bélgica. John Textor é seu maior acionista e um dos quatro principais proprietários do Crystal Palace.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo