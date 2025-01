Saiba quem é Cucho Hernández, alvo do Botafogo para substituir Tiquinho

O Botafogo já tem 11 saídas confirmadas do elenco alvinegro, mas a lista ainda deve aumentar nos próximos dias. Luiz Henrique e Tiquinho Soares são alguns dos principais nomes do ataque com propostas para deixar o clube em 2025, e por isso, a diretoria se movimenta no mercado em busca de um substituto. O principal alvo é o colombiano Chuco Hernández, do Columbus Crew.

continua após a publicidade

➡️ A pedido de Artur Jorge, Al-Rayyan sinaliza proposta por Gregore, do Botafogo

➡️ Empresa de Textor, do Botafogo, anuncia nova parceria com ‘investimento significativo’

O atacante de 25 anos agrada o scout alvinegro que deve mobilizar um investimento pesado para a contratação nesta janela. A diretoria buscou os representantes do jogador para apresentar o projeto e perguntar sobre valores envolvidos na possível negociação. Apesar do interesse, o clube ainda não formalizou uma proposta ao clube americano.

Quem é Cucho Hernández?

O centroavante iniciou sua carreira no Deportivo Pereira, da Colômbia, e passou por clubes importantes como América de Cali, até se transferir para o futebol europeu. Em 2017, ao completar 18 anos, atuou pelo Watford, da Inglaterra. A adaptação no futebol inglês foi um trampolim para sua carreira internacional, pois em seguida passou por alguns empréstimos para América de Cali, Huesca, Mallorca e Getafe. Isso tudo entre 2017 e 2021. Depois, se transferiu para o Columbus Crew, da MLS.

continua após a publicidade

Nos Estados Unidos, Cucho rapidamente se firmou como uma das estrelas da liga americana. Na última temporada, foi o segundo melhor jogador da última MLS, perdendo apenas para Lionel Messi. Em apenas uma temporada, o colombiano anotou 25 gols e contribuiu com 14 assistências em 40 partidas.

Desde sua chegada, Hernández se transformou um pilar do time, contribuindo para as conquistas da MLS Cup de 2023 e da Leagues Cup de 2024. No título de 2023, inclusive, marcou na final, em vitória sobre o LAFC por 2 a 1.

continua após a publicidade

Características

O que mais chama a atenção é sua habilidade de finalização. Além disso, sua visão de jogo e liderança no setor ofensivo fazem de Cucho um jogador completo que desperta o interesse de clubes do mundo todo. O colombiano também é um jogador versátil. Apesar de ser um centroavante de origem, também pode atuar pelas duas pontas do campo. Desde que chegou ao clube americano, são 58 gols e 26 assistências em 94 jogos.

Negociação

O jogador tem contrato com os norte-americanos até o fim de 2025, mas não deve estender o vínculo, e uma saída deve ser facilitada na próxima janela para que a diretoria possa lucrar. O Columbus exige pouco mais de R$ 91 milhões pelo atleta.

A equipe investiu aproximadamente €9,5 milhões, quase 60 milhões de reais, na cotação atual, na contratação de Cucho, e sua multa rescisória está avaliada em cerca de US$30 milhões. Dessa maneira, o Botafogo precisará explorar alternativas viáveis para viabilizar o negócio.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo