O Botafogo apresentou, nesta segunda-feira (17), no estádio Nilton Santo, o goleiro Léo Linck e o zagueiro David Ricardo, reforços para esta temporada de 2025. Os jogadores já estão integrados ao elenco há cerca de duas semanas e já estrearam com a camisa alvinegra, pelo Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

▶️ Botafogo ultrapassa os R$ 300 milhões em contratações em 2025

▶️Caçapa define prioridade do Botafogo e projeta duelo da Recopa

Ambos os atletas já eram desejos antigos da diretoria alvinegra em janelas anteriores, mas apenas neste ano, foi possível a concretização do negócio. Em primeiras palavras pelo clube, os jogadores mostraram satisfação em defender o Glorioso.

– Muito feliz. É a oportunidade da minha vida, a oportunidade que eu sempre esperei, trabalhei para que acontecesse. Vou dar tudo de mim para conquistar os objetivos com o Botafogo. Já foram duas partidas que deram para sentir um pouco do peso da camisa, foram dois jogos difíceis, em campos complicados, infelizmente não foram os resultados que esperávamos, mas estou muito contente de vestir a camisa, contribuir e mostrar para a torcida meu trabalho. - disse o Léo Linck.

continua após a publicidade

O zagueiro contou como foi o processo de negociação com o Botafogo, e revelou que defender a camisa alvinegra é um desejo antigo. Depois de uma boa temporada pelo Ceará em 2024, conquistando o Campeonato Cearense e o acesso à Série A, o momento chegou.

– A proposta do Botafogo chegou para mim, eu fiquei muito feliz, pensei que iria dar certo. Infelizmente os planos de Deus foram diferentes, não deu certo. Continuei a trabalhar, confesso que nesse final de ano eu estava bem encaminhado com outra equipe. E por incrível que pareça, uma noite anterior eu sentia ainda algo no meu coração que me tocava. Eu pedia a Deus que se fosse da vontade dEle, que se concretizasse, mas se não, que aparecesse algo melhor na minha vida. E, no outro dia, cedo, o telefone tocou. Era o Alessandro (diretor de futebol do Botafogo) me ligando, até engraçado isso, porque ele me ligou e ele estava um pouco ocupado e falou: 'te ligo mais tarde. Nisso eu fiquei um pouco ansioso e eu que liguei para ele e falei: 'Alessandro, não esquece de mim não, tá? Eu estou aqui esperando você.' Mas graças a Deus dessa vez deu certo, mais uma vez estou muito feliz, minha família está muito feliz. Espero que tudo aconteça bem aqui no Botafogo, que eu consiga conquistar os objetivos e consiga fazer uma grande história no grupo. - revelou David Ricardo.

continua após a publicidade

Os jogadores já estrearam entre os titulares, inclusive na última partida, no empate contra o Boavista, no estádio Elcyr Resende, pela décima rodada do Campeonato Carioca. Com um início de temporada de altos e baixos, os atletas falaram sobre como se sentem com a pressão da torcida por resultados rápidos.

– O Botafogo acabou dois grandes títulos. A torcida é apaixonada, torcedor é apaixonado, ele quer sempre ganhar, sempre vencer. Às vezes não, você não consegue vencer tudo. Nós entendemos que tem tido uma boa oscilação isso aí, mas temos que trabalhar muito forte para conseguir já quinta-feira (20) dar uma resposta muito melhor diante do Racing, aí domingo é contra o Vasco, no final de semana, novamente, para que a gente volte para os trilhos e consiga superar as expectativas do ano. - disse Léo.

David Ricardo

– Ao se tratar de Botafogo é uma pressão que é o normal, por tudo que o clube vem fazendo até nos últimos anos. Infelizmente os resultados não vêm acontecendo da forma que a gente quer, mas agora já temos mais uma final para provar, para começar o ano agora definitivamente com título, e que vai ser bom para o torcedor, bom para o clube, bom para nós atletas. E é isso, é um ano muito difícil, ainda mais pelo que foi o ano passado do Botafogo, a pressão é maior, e a gente espera conquistar os nossos objetivos, conquistar grandes títulos e desempenhar o melhor futebol pelo Botafogo.

Com o empate para o Boavista, o Alvinegro chega a 13 pontos, e assume a quinta posição da tabela. O time comandando por Cláudio Caçapa volta a campo na quinta-feira (20), contra o Racing, no El Cilindro, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O jogo de volta acontece na semana seguinte, no dia 27 de fevereiro, no Nilton Santos.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo