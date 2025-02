Santiago Rodríguez exalta Botafogo em chegada ao Rio: ‘Clube mais importante do Brasil’

O Botafogo chegou a sua oitava contratação da janela ao acertar com o uruguaio Santiago Rodríguez, meia ofensivo que estava no New York City FC, dos Estados Unidos. O jogador desembarcou, nesta segunda-feira (17), ao Rio de Janeiro, para assinar como Glorioso até o fim de 2028.

Ao desembarcar no Brasil, o jogador, que chega para ser substituto de Almada, falou celebrou o acerto com o Alvinegro e exaltou a história do clube. O meia fechou com o Bpotafogo por cerca de R$ 79,9 milhões, mas o valor da operação pode chegar a US$ 17 milhões (R$ 97 milhões) por metas alcançadas pelo atleta.

– A meta é seguir crescendo, a liga do Brasil é importante, o Botafogo é o clube mais importante do Brasil, campeão da Libertadores, vai para o Mundial de Clubes. É um passo passo importante para seguir crescendo e projetando a carreira.

O jogador não escondeu que chega ao futebol brasileiro com a expectativa de um futuro na Europa. Mas, agora, pensa em fazer uma boa temporada pelo Glorioso.

– Gostaria de futuramente seguir para a Europa, mas agora quero desfrutar do Brasil, do Botafogo, da cidade, depois vemos o que passa. Estou com a cabeça no Brasil

Na última temporada, Santiago Rodríguez participou de 40 jogos, marcou 16 gols e contribuiu com seis assistências. O New York City chegou às semifinais de conferência, mas foi derrotado pelo New York Red Bulls, que foi vice-campeão da MLS.

Novo reforço do Botafogo, o meia foi formado no Nacional, do Uruguai, onde se destacou, e foi transferido para o Montevideo City Torque, que faz parte do Grupo City, em 2021. No mesmo ano, o atleta foi emprestado ao New York City, onde permaneceu até o início de 2025.

Reforços do Botafogo na janela além de Santiago Rodríguez

Além de acertar a contratação de Santiago Rodríguez, o Botafogo anunciou outras chegadas ao elenco para 2025. O zagueiro Jair e o meia-atacante Nathan Fernandes chegam ao Glorioso após a disputa do Sul-Americano Sub-20. O clube também acertou as chegadas de Léo Linck, David Ricardo, Artur, Jeffinho e Rwan Cruz.

É esperado que o Botafogo siga atuando no mercado de transferências, principalmente após o início ruim em 2025. O Alvinegro perdeu a Supercopa do Brasil e dificilmente conquistará uma classificação às semifinais do Campeonato Carioca.

