Botafogo acerta contratação de Santiago Rodríguez

O Botafogo acertou a contratação do meia Santiago Rodríguez, e o uruguaio chegou no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (17). O atleta assinará um vínculo até dezembro de 2028 após se destacar nos Estados Unidos.

O Alvinegro pagou US$ 14 milhões (R$ 79,9 milhões) ao New York City, mas o valor da operação pode chegar a US$ 17 milhões (R$ 97 milhões) por metas alcançadas pelo atleta. Santiago Rodríguez chega como o 8º reforço do clube na temporada.

O uruguaio realizará exames médicos no Botafogo antes de assinar seu contrato e ser anunciado oficialmente pelo clube carioca. Com passagem pelo Uruguai e Estados Unidos, o meia de 25 anos viverá sua primeira experiência no futebol brasileiro.

Na última temporada, Santiago Rodríguez participou de 40 jogos, marcou 16 gols e contribuiu com seis assistências. O New York City chegou às semifinais de conferência, mas foi derrotado pelo New York Red Bulls, que foi vice-campeão da MLS.

Novo reforço do Botafogo, o meia foi formado no Nacional, do Uruguai, onde se destacou e foi transferido para o Montevideo City Torque, que faz parte do Grupo City, em 2021. No mesmo ano, o atleta foi emprestado ao New York City, onde permaneceu até o início de 2025.

Reforços do Botafogo na janela além de Santiago Rodríguez

Além do Botafogo acertar a contratação de Santiago Rodríguez, o Alvinegro anunciou outras chegadas ao elenco para 2025. O zagueiro Jair e o meia-atacante Nathan Fernandes chegam ao Glorioso após a disputa do Sul-Americano Sub-20. O clube também acertou as chegadas de Léo Linck, David Ricardo, Artur, Jeffinho e Rwan Cruz.

É esperado que o Botafogo siga atuando no mercado de transferências, principalmente após o início ruim em 2025. O Alvinegro perdeu a Supercopa do Brasil e dificilmente conquistará uma classificação às semifinais do Campeonato Carioca.