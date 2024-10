Jogador do Botafogo se emociona com gol sobre o Peñarol na Libertadores

Alexander marcou seu primeiro gol pelo Botafogo na goleada sobre o Peñarol, no Nilton Santos, pela semifinal da Libertadores (Foto: Mauro Pimentel / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 09:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo viveu uma noite histórica no Nilton Santos e goleou o Peñarol por 5 a 0, em jogo de ida da semifinal da Libertadores. Sem segurar a emoção com o primeiro gol marcado pelo Glorioso, o zagueiro Alexander Barboza comentou o momento especial com a camisa alvinegra.

- São pessoas que não estão mais comigo aqui, estão no céu, e queria fazer por eles. Chegou e estou muito feliz. Eu quero jogar a final, em qualquer que seja o estádio. A final da Libertadores, depois da final de um Mundial, é o sonho de qualquer jogador. Deus queira que eu esteja lá. Estamos perto, mas não tão perto. Foi só a primeira partida. Sabemos que será complicado. É pensar que foi apenas mais uma vitória. Teremos um compromisso muito difícil na semana que vem - disse Alexander Barboza.

A segunda etapa do Botafogo foi bem diferente da primeira. Parecia que os Alvinegros tinham deixado tudo para os 45 minutos finais. Quando o Glorioso já vencia por 1 a 0, Alexander Barboza aproveitou uma cabeçada de Igor Jesus para o meio da área e fez o segundo gol da equipe de Artur Jorge, oito minutos depois de Savarino abrir o placar.

Na próxima terça-feira (30), no Uruguai, o Botafogo enfrenta o Peñarol com uma larga vantagem de 4 a 0, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Caso avançe à final, o Glorioso encara o vencedor de River Plate x Atlético-MG, no Monumental de Núñez, estádio que Barboza está acostumado, visto que foi revelado pelo clube argentino.

