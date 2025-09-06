O atacante Nathan Fernandes, do Botafogo, foi submetido a uma cirurgia no antebraço direito neste sábado (6), após sofrer uma fratura durante treinamento com a Seleção Brasileira Sub-20. O procedimento foi realizado com sucesso, e o jogador receberá alta hospitalar no domingo (7). A partir de terça-feira (9), ele iniciará o processo de recuperação no Núcleo de Saúde e Performance do clube.

A lesão aconteceu durante os trabalhos da Seleção Sub-20 sob comando do técnico Ramon Menezes, que se prepara para a disputa da Copa do Mundo da caetegoria, marcada para começar no dia 28 de setembro, com estreia diante do México. A delegação brasileira está concentrada no CT do Red Bull Bragantino, em Atibaia-SP, aproveitando a Data Fifa da Seleção principal para realizar a intertemporada.

Nathan Fernandes, do Botafogo, treinava com a Seleção Sub-20 (Foto: Nelson Terme/CBF)

Sem prazo de retorno

O Botafogo não divulgou previsão de retorno para o atacante de 20 anos. A expectativa é que o clube e a comissão técnica da Seleção monitorem a evolução da recuperação nas próximas semanas, visando uma possível presença do jogador no Mundial da categoria. O prazo, no entanto, é apertado, e sua participação na Copa é incerta.

Boa fase interrompida

Antes da lesão, Nathan vinha em ascensão no elenco profissional do Alvinegro, recebendo oportunidades com o técnico Davide Ancelotti. Em 2025, o atacante soma 16 partidas disputadas.