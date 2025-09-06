‘Dia do Botafogo Continental’ pode ser criado no Rio de Janeiro; entenda

A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou, em segunda e última votação, o projeto de lei que institui o “Dia do Botafogo Continental”, a ser celebrado anualmente em 30 de novembro. A data faz referência à histórica conquista da Copa Libertadores pelo Alvinegro, na temporada passada, considerada a maior conquista da história do clube.

continua após a publicidade

➡️ John Textor responde torcedores do Botafogo na web: ‘Cômico’

De autoria do vereador Leonel de Esquerda (PT), a proposta reconhece oficialmente o feito esportivo e seu simbolismo para a cidade.

— O Botafogo faz parte da alma do Rio de Janeiro. A história da nossa cidade se entrelaça com a história do clube. Não dá para pensar em um sem o outro. Por isso, nada mais justo que oficializar essa conquista tão gloriosa — afirmou o parlamentar.

Torcida do Botafogo durante a final da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Com a aprovação em plenário, o projeto segue agora para sanção do prefeito Eduardo Paes (PSD). Caso sancionado, o “Dia do Botafogo Continental” passará a integrar o calendário oficial de datas comemorativas do município. A criação da data busca eternizar esse momento e reforçar os laços entre o clube e a cidade do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Botafogo em ano mágico

O título da Libertadores em 2024 foi marcado por uma invasão alvinegra no Monumental de Núñez, com mais de 40 mil torcedores para a final vencida. O Glorioso bateu o Atlético-MG pelo placar de 3 a 1 com gols de Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos. O Botafogo perdeu Gregore, expulso com apenas 30 segundos de jogo, e teve uma das maiores exibições de superação.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo