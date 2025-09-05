Jornalista destaca dupla do Botafogo em 2024: ‘A gente perde a noção’

Fundamentais nas vitórias de Brasil e Argentina, na penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a dupla Luiz Henrique e Thiago Almada, ex-Botafogo, foi bastante exaltada nesta sexta-feira (5).

Na vitória por 3 a 0 do Brasil contra o Chile, Luiz Henrique participou diretamente de dois gols para a Seleção Brasileira, em menos de 10 minutos, e decidiu a partida no Maracanã. O desempenho do atacante rendeu diversos elogios por parte dos jornalistas brasileiros, que pedem a convocação do jogador para a próxima Copa do Mundo.

Líder isolada das eliminatórias sul-americanas, a Argentina venceu a Venezuela com dois gols de Lionel Messi. Com uma assistência para o astro argentino, Thiago Almada foi fundamental no confronto que marcou a última partida oficial do camisa 10 em Buenos Aires.

Nesta sexta-feira (5), durante o programa Seleção Sportv, o jornalista Eric Faria destacou que os torcedores ‘perdem a noção’ da qualidade do elenco do Botafogo em 2024.

- Um dos destaques do jogo do Brasil ontem: Luiz Henrique. A imprensa argentina fez muitos elogios ao Almada, e a gente perde a noção de como era o time do Botafogo ano passado. Eles tinham esses dois caras: Almada, que hoje é destaque na Argentina, campeã do mundo, e o Luiz Henrique, um potencial destaque do Brasil para a Copa. Esses dois caras estavam aqui jogando no Botafogo, não à toa o time ganhou o Campeonato Brasiliero e a Libertadores - disse Eric Faria.

Luiz Henrique e Almada durante treino no Botafogo em 2024 (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Dupla ex-Botafogo está a disposição para a última rodada das Eliminatórias

Já classificados para a próxima Copa do Mundo, Brasil e Argentina encerram fora de casa a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas na próxima terça-feira (9). Com Luiz Henrique a disposição, os comandados de Carlo Ancelotti visitam a Bolívia, às 20h (de Brasília).

No mesmo horário, Thiago Almada e seus companheiros encaram o Equador, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.