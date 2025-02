Botafogo empata com o Boavista e se complica no Campeonato Carioca

O Botafogo empata em um 1 a 1 com o Boavista, neste sábado (15), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Carioca, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Zé Vitor foi o autor do gol do Verdão, e assumiu a artilharia do estadual, enquanto Kayke deixou tudo igual para o Alvinegro. Agora, o Glorioso encara o Vasco, no próximo domingo (23), em São Januário, pela última rodada.

Como foi a partida?

O primeiro tempo foi equilibrado, com poucas faltas e oportunidades para ambos os lados. O Botafogo foi a campo com um time alternativo, com reservas e jovens da base, que, inicialmente, não conseguiram fazer frente a uma ofensiva do Verdão. Quem saiu na frente foi o time da casa, apenas no final do etapa inicial. Zé Mateus iniciou a jogada pela esquerda e cruzou para a área alvinegra, de olho em Marcos Paulo. O meia chutou em cima de Léo Linck, que tentou defender, mas acabou deixando a bola livre para Zé Vitor estufar as redes, e assumir a artilharia do estadual. Após sofrer o gol, o time se desorganizou em campo e ficou mais perto de sofrer outro do que conseguir o empate.

A segunda etapa não teve grandes emoções. Com uma partida concentrada em meio de campo, e ambas equipes buscando o gol, mas o Glorioso manteve a posse de bola e criou mais chances para balançar as redes. Cláudio Caçapa fez as modificações, e mudou o time em campo, que praticamente dobrou as finalizações. Até que, aos 32 minutos, Kayke Queiroz, que entrou no lugar de Rafael Lobato, resolveu para o Alvinegro. Cuiabano recebeu na área pela esquerda e cabeceou para baixo. A bola subiu e ficou na medida para o atacante mandar para o fundo das redes de Diego Loureiro. Com o empate, o Botafogo volta a briga pela classificação para a próxima fase, e torce para uma derrota do Vasco, contra o Flamengo. Com a conquista do ponto, a equipe chega a 13 pontos e assume a quinta colocação, mas tabela deve sofrer mudanças com os seguintes jogos da rodada.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo encara o Vasco no próximo domingo (23), em clássico em São Januário, a partir das 16h (de Brasília), em São Januário, em busca de uma classificação para a Taça Rio. Já o Boavista, encara o Volta Redonda, no Elcyr Resende, pela última rodada do Campeonato Carioca.

✅ FICHA TÉCNICA

Boavista 1 x 1 Botafogo

10ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ);

🥅 Gol: Zé Vitor, 37'/1ºT (0-1); Kayke Queiroz, 32'/2ºT (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Vitor Ricardo (Boavista); Kauê Rodrigues (Botafogo); Abner Vinícius (Boavista); Leandrinho (Boavista);

BOAVISTA (Técnico: Lito Vidigal)

Diego Loureiro; V. Ricardo, Sheldon, Xandão, Mascarenhas; Leandrinho, Zé Mateus, Marcos Paulo; Abner Vinicius (Resende), Matheus e Zé Vitor.

BOTAFOGO (Técnico: Claudio Caçapa)

Léo Linck; Mateo Ponte, Serafim, David Ricardo (Kauã Branco), Cuiabano; Patrick de Paula, Newton e Kauê (Vitinho); Yarlen (Kauan Toledo), Rafael Lobato (Kayke Queiroz) e Rwan Cruz.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Júlio César de Oliveira;

🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Ana Vitória Trindade Ferreira;

🖥️ VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia.

