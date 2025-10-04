Jeffinho pede passagem no Botafogo e provoca dúvida em Davide

Se o momento pede algo diferente e um pouco mais de talento no ataque, o Botafogo vê o crescimento de Jeffinho colocar dúvidas na cabeça do técnico Davide Ancelotti. Titular na vitória sobre o Bahia e autor de um dos gols, o camisa 47 vive bom momento e pede espaço.

Jeffinho sofreu com problemas físicos no primeiro semestre, mas vem acumulando boas atuações desde agosto, mais precisamente no triunfo fora de casa contra o Juventude. Desde então, ele ganhou oportunidades e tem correspondido às chances da comissão técnica.

Sua ausência no clássico com o Fluminense foi motivo de estranheza. Atrás do placar desde o primeiro tempo, Davide optou pelas entradas de Matheus Martins, Artur, Arthur Cabral e do jovem panamenho Kadir, do sub-20. O jogo pedia poder de criação, e Jeffinho poderia entregar, mas não foi acionado.

Contra o Bahia, o atacante foi escalado pela esquerda e foi um dos destaques, tendo funcionado bem como escape no jogo de transição e um contra um para quebrar as linhas. Se Artur e Matheus Martins não vivem grande fase, Nathan se recupera de cirurgia e Álvaro Montoro é desfalque por estar à disposição da Argentina na Copa do Mundo Sub-20, Jeffinho vai aproveitando o momento e isso foi destacado por Davide Ancelotti.

— Acho que o time agora precisa de um ponta esquerdo que tenha desequilíbrio. Matheus e Jeffinho podem fazer isso. O ponta esquerda também tem que saber jogar por dentro, mas jogando com o Cuiabano o Jeffinho pode também jogar dentro do campo. É uma função que ele sabe fazer muito bem. Hoje a interpretação de Cuiabano, Newton e Jeffinho no ataque, especialmente no primeiro tempo, foi muito boa — disse, em entrevista coletiva.

Fim da seca de gols pelo Botafogo

Jeffinho não marcava com a camisa alvinegra desde o dia 16 de maio de 2024, na vitória por 1 a 0 contra o Universitario (Peru), fora de casa, que classificou o Botafogo às oitavas de final da Libertadores. Depois disso, entre idas e devido a lesões, foram oito jogos como titular e 11 jogados vindo do banco.