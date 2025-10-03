Botafogo vê lista de pendurados preocupar para clássico após a Data Fifa
Glorioso encara o Internacional neste sábado (4) fora de cas pelo Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo volta a campo neste sábado (4) para mais um compromisso importante na luta pela vaga na próxima Libertadores. A equipe vai ao Beira-Rio, em Porto Alegre, para duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o técnico Davide Ancelotti vê uma lista de jogadores importantes no limite para suspensão por terceiro cartão amarelo.
Internacional e Botafogo duelam pelo Brasileirão com arbitragem paulista
Futebol Nacional
Botafogo tem problema na lateral para enfrentar o Inter
Botafogo
Jornalista discorda da convocação de jogador do Botafogo: ‘Nem a torcida’
Fora de Campo
➡️ Botafogo tem problema na lateral para enfrentar o Inter
Isso porque pensando na sequência, após a pausa para a Data Fifa, o Glorioso irá enfrentar o Flamengo, no Nilton Santos, no dia 15. Em meio a cenário complicado com desfalques no elenco, todo cuidado é pouco para não aumentar o número de lacunas.
Pendurados do Botafogo
A lista de atletas com dois amarelos tem Mateo Ponte, David Ricardo, Newton e Marlon. Na lateral-direita, Vitinho jogará contra o Inter, mas desfalcará no clássico, já que foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Japão e Turquia. Ponte é o substituto natural e, com isso, não pode ser advertido ou também ficará fora.
David Ricardo deve ir a campo no duelo com o Colorado, pois o Botafogo não tem Cuiabano, suspenso, e Alex Telles e Marçal, lesionados. O zagueiro já atuou como lateral-esquerdo e entrou nessa função na vitória contra o Bahia. Vale lembrar que, na defesa, Davide perdeu Kaio Pantaleão por problema no joelho esquerdo — com isso, o camisa 57 disputará posição com Gabriel Bahia para formar dupla com Alexander Barboza.
No meio-campo, Newton e Marlon Freitas têm formado dupla titular desde a lesão de Danilo, que ainda não tem prazo para retorno. Ambos somam dois cartões amarelos e preocupam para a sequência. Allan, que voltou a ser relacionado contra o Bahia, é outra opção caso tenha suspensão.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias