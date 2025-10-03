Filha mais nova de Garrincha morre aos 44 anos em Bangu, no Rio de Janeiro
Lívia dos Santos faleceu devido insuficiência cardíaca
Lívia dos Santos, uma das 14 filhas do ex-jogador Mané Garrincha, morreu na terça-feira (2) em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A filha caçula do ídolo do Botafogo tinha 44 anos e faleceu devido a uma insuficiência cardíaca, conforme informações divulgadas pela página Bangu Notícias no Instagram.
Lívia era filha do relacionamento de Garrincha com Vandérleia de Oliveira Vieira, última esposa do ex-atleta considerado um dos maiores talentos do futebol nacional.
Aos 14 anos, a filha do jogador iniciou carreira artística sob o nome MC Pink. Durante sua trajetória musical, gravou a canção "Rap do Garrincha", em homenagem ao pai. Posteriormente, deixou a música para se dedicar ao futebol, tendo integrado as categorias de base do Vasco, sem seguir carreira profissional no esporte.
Eterno Garrincha
Manoel Francisco dos Santos, o Garrincha, estreou pela Seleção Brasileira em 1955, em um amistoso contra o Chile. Sua participação mais marcante foi nas Copas do Mundo de 1958 e 1962. Na campanha do título na Suécia, formou dupla pelo lado direito com Djalma Santos e Pelé, sendo decisivo nas fases finais. Em 1962, no Chile, assumiu o protagonismo após a lesão de Pelé ainda na segunda rodada. Marcou quatro gols e foi eleito o melhor jogador do torneio, conduzindo a Seleção ao bicampeonato mundial.
Ao todo, Garrincha disputou 60 partidas pela Seleção Brasileira entre 1955 e 1966, com 52 vitórias, sete empates e apenas uma derrota — justamente na despedida, contra a Hungria, na Copa do Mundo de 1966. Nesse período, marcou 12 gols. Considerado um dos maiores dribladores da história, nunca perdeu uma partida oficial com Pelé em campo. Sua trajetória com a camisa do Brasil foi marcada por atuações em jogos eliminatórios, torneios amistosos e títulos continentais, além das duas conquistas mundiais.
