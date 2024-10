Ingressos do Botafogo: onde comprar?

Com a ótima fase do clube, os torcedores têm que prestar atenção para comprar os ingressos do Botafogo. (Foto: Luciano Belford/AGIF)







Caso você queira garantir o seu lugar nas partidas do Glorioso, o Botafogo oferece diferentes formas de adquirir seus ingressos. Seja através de vendas online ou presencialmente em pontos de venda, é possível ter um acesso rápido e seguro ao estádio para acompanhar de perto o alvinegro.

Onde comprar ingressos do Botafogo

Os ingressos do Botafogo estão disponíveis para compra online no site oficial de vendas do Botafogo. O processo de compra é simples: após acessar o site, é necessário selecionar o jogo desejado, o setor do estádio e a quantidade de ingressos. Depois, basta preencher as informações solicitadas e concluir o pagamento de forma segura. A venda de ingressos para sócios-torcedores tem prioridade e começa antes da liberação para o público geral.

A compra online garante mais comodidade, especialmente para quem quer evitar filas no dia do jogo. Assim que a compra é confirmada, o ingresso digital fica disponível para download no aplicativo do Botafogo, o Sou Botafogo, e também na plataforma da Eleven Tickets. Basta apresentá-lo na entrada do estádio para ter acesso à partida.

Prioridade na compra de Ingressos

Os sócios-torcedores do Botafogo têm diversas vantagens na aquisição dos ingressos, como descontos e acesso antecipado. A prioridade de compra funciona da seguinte forma:

Plano Estrela : Primeira prioridade, com acesso antecipado e maiores descontos.

: Primeira prioridade, com acesso antecipado e maiores descontos. Plano Alvinegro : Segunda prioridade, com bons descontos e acesso antes do público geral.

: Segunda prioridade, com bons descontos e acesso antes do público geral. Plano Glorioso : Terceira prioridade, com acesso garantido após os planos Estrela e Alvinegro.

: Terceira prioridade, com acesso garantido após os planos Estrela e Alvinegro. Público Geral: A compra para o público geral é aberta somente após todos os sócios-torcedores terem garantido seus ingressos.

Além dos descontos que podem chegar até 50%, os sócios-torcedores têm a opção de escolher setores exclusivos no estádio, garantindo uma experiência personalizada durante os jogos do Glorioso.

Valores e setores dos ingressos do Botafogo

Os valores dos ingressos do Botafogo variam conforme o setor do estádio escolhido. Veja os valores médios de 2024:

Setor Norte : Ingressos com valores a partir de R$ 50,00 para o público geral, com meia-entrada disponível por R$ 25,00.

: Ingressos com valores a partir de R$ 50,00 para o público geral, com meia-entrada disponível por R$ 25,00. Setor Leste Inferior : A partir de R$ 70,00 para inteira e R$ 35,00 para meia-entrada.

: A partir de R$ 70,00 para inteira e R$ 35,00 para meia-entrada. Setor Oeste : R$ 100,00 para inteira e R$ 50,00 para meia-entrada.

: R$ 100,00 para inteira e R$ 50,00 para meia-entrada. Camarotes VIP: Valores variam de R$ 200,00 a R$ 500,00, dependendo dos serviços inclusos e da localização.

O Botafogo também oferece opções de meia-entrada, conforme as leis vigentes, para estudantes, idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência (PCD) e menores de 21 anos. Para garantir a meia-entrada, é necessário apresentar a documentação comprobatória no ato da compra ou na entrada do estádio.

Pontos de venda e retirada de ingressos do Botafogo

Para aqueles que preferem comprar ingressos presencialmente, há pontos de venda autorizados, como:

Estádio Nilton Santos (Portão Norte) - Disponível em dias que antecedem o jogo e no dia do evento.

(Portão Norte) - Disponível em dias que antecedem o jogo e no dia do evento. Sede de General Severiano (Av. Venceslau Brás, 72) - Disponível nos dias anteriores ao jogo, das 10h às 17h.

(Av. Venceslau Brás, 72) - Disponível nos dias anteriores ao jogo, das 10h às 17h. Loja Oficial Botafogo (General Severiano) - Aberta nos dias pré-jogo para retirada e compra de ingressos.

Para retirar os ingressos, é necessário apresentar um documento oficial com foto, o CPF e o voucher de compra impresso. Ingressos adquiridos por menores de idade devem ser retirados na presença de um responsável legal, que também deve possuir ingresso para o mesmo setor do estádio.

Dicas para compra segura dos ingressos

Comprar ingressos para os jogos do Botafogo é seguro, desde que sejam seguidas algumas recomendações. Sempre dê preferência aos canais oficiais de venda, como o site oficial do Botafogo e os pontos de venda indicados pelo clube. A compra de ingressos por meio de terceiros ou cambistas pode resultar em ingressos falsificados, que não serão aceitos no estádio.

Outra dica importante é fazer a compra dos ingressos com antecedência, especialmente em jogos com grande demanda, como clássicos ou partidas decisivas. Dessa forma, você evita filas e garante um melhor assento no estádio. Além disso, verifique se todos os documentos estão em mãos antes de se dirigir ao estádio, para garantir que você possa retirar ou validar seu ingresso sem complicações.

Para mais detalhes sobre a compra de ingressos do Botafogo, acesse o site oficial de vendas. Lá, você encontrará todas as informações sobre datas, valores e regras para adquirir os ingressos dos jogos do Glorioso.