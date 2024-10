CT do Botafogo: onde o Fogão treina no Rio de Janeiro?

CT do Botafogo no Espaço Lonier tem recebido alto investimento do clube. (Foto: Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 16:40 • São Paulo

O CT do Botafogo, oficialmente conhecido como Espaço Lonier, é o centro de treinamento onde o time realiza suas atividades. Localizado em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o CT passou por reformas e continua em desenvolvimento. Com uma área de 200 mil metros quadrados, o local possui três campos oficiais de alta qualidade, além de instalações para academia, fisioterapia e outros serviços de suporte. No entanto, alguns espaços ainda estão sendo adaptados para que a estrutura fique completa.

Estrutura do Botafogo

A estrutura do CT do Botafogo conta atualmente com três campos oficiais de treinamento, todos com gramado de alta qualidade e sistemas de drenagem, que permitem que os treinos ocorram em qualquer condição climática. Além disso, o local inclui um centro de fisioterapia e recuperação, equipado com aparelhos de última geração que garantem o acompanhamento e a prevenção de lesões dos atletas. O complexo também possui uma academia completa, utilizada para atividades de fortalecimento e condicionamento físico, essenciais para a preparação dos jogadores.

As instalações do CT do Botafogo incluem ainda áreas de convivência e descanso, como refeitório e salas de vídeo para análise de jogos e estratégias. O clube planeja expandir o complexo nos próximos anos, com a construção de novos campos e alojamentos para jogadores e comissão técnica. A parceria com o Lyon, clube francês que tem o mesmo grupo controlador do Botafogo, está prevista para fomentar essa ampliação e contribuir com o desenvolvimento de infraestrutura e tecnologia. Isso permite que o Botafogo ofereça um ambiente propício ao desenvolvimento de talentos e à manutenção de um padrão elevado de treinamento.

Endereço do CT do Botafogo

Estrada dos Bandeirantes, 7066 - Vargem Pequena, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22783-110.

Como chegar ao CT do Botafogo de carro ou transporte público

O CT do Botafogo está a aproximadamente 37 km do centro do Rio de Janeiro. Para quem vai de carro, o trajeto até Vargem Pequena leva cerca de 50 minutos a 1 hora. O caminho mais direto é pela Linha Amarela, com acesso pela Avenida Ayrton Senna e depois pela Estrada dos Bandeirantes, que leva diretamente ao centro de treinamento. O trajeto é bem sinalizado, facilitando o acesso ao local.

Para os torcedores que preferem o transporte público, o metrô até a estação Jardim Oceânico é uma boa opção, de onde é possível pegar um ônibus BRT até a estação Taquara. De lá, é possível pegar outro ônibus até Vargem Pequena, próximo ao CT. Este percurso dura em média 1 hora e 40 minutos, dependendo do tempo de espera e das conexões entre os transportes.

O CT do Botafogo no Espaço Lonier é estratégico para a rotina do clube, permitindo uma preparação intensiva em um ambiente isolado e propício ao desenvolvimento dos atletas. O investimento contínuo na infraestrutura é um reflexo da ambição do clube em oferecer as melhores condições possíveis para seu elenco e garantir uma rotina de treinamentos eficiente e moderna.