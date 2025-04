Ídolos do Botafogo marcam presença no velório de Manga; veja

Ídolos do Botafogo marcaram presença no velório do ex-goleiro Manga, nesta quarta-feira (9), no Ginásio Oscar Zelaya, na sede de General Severiano. Carlos Roberto e Afonsinho, ex-volante e ex-meia, respectivamente, das décadas de 1960 e 1970, e Joel Carli, recém-aposentado, prestaram a última homenagem.

Companheiro no fim da passagem de Manga pelo Alvinegro, Afonsinho destacou como o antigo arqueiro valorizava o clube da estrela solitária. Manga conquistou 20 títulos, sendo sete oficiais, tornando-se o maior campeão da história.

– Ele mesmo dizia que o Botafogo era o centro da carreira dele como jogador. Foi onde ele ficou um tempo maior e deu glórias muito grandes. Um período glorioso, como é a marca e o apelido do clube. Ele amava muito o Botafogo.

De uma geração mais recente e um dos últimos a entrar na prateleira de ídolos do Glorioso, o argentino Joel Carli foi à sedee acompanhado de assessores da SAF - nenhum jogador do atual elenco apareceu na cerimônia. O ex-zaguiro, que se aposentou em 2022, exaltou o legado de Manga para figuras dos últimos anos.

– Muito importante homenagear um ídolo sensacional e que nos representou tanto em campo. Quando eu jogava, ele nos visitou muitas vezes e o povo sempre lhe deu esse carinho, porque ele merece. Hoje estamos aqui, para uma representar uma despedida pessoalmente. Mas a estrela dele continua conosco e vai continuar sendo homenageado para sempre pelo clube. Muito carinho, respeito e uma admiração de todos que vai ser inesquecível.

