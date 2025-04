Um dos grandes ídolos da história do Botafogo, o ex-goleiro Manga morreu nesta terça-feira (8), no Rio de Janeiro, em meio à luta contra um câncer de próstata, aos 87 anos. Os últimos momentos de vida do maior campeão da história do Glorioso, com 20 títulos, foram complicados e marcados por muita dificuldade, tanto financeira como em seu estado de saúde.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Manga, que também foi destaque no Barcelona de Guayaquil, viveu em Quito, no Equador, até março de 2020. Ele retornou ao Brasil já em quadro grave de insuficiência renal, com poucos recursos, e foi acolhido pelo Retiro dos Artistas, presidido pelo ator botafoguense Stepan Nercessian.

Na época, o clube de General Severiano mobilizou a torcida e arrecadou cerca de R$ 15 mil para custear as reformas do novo lar do ídolo, além de novas mobílias para o espaço. Manga morava com Maria Cecilia Cisneros, sua mulher, e tornou-se o primeiro esportista do Retiro dos Artistas.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo, Inter, Nacional-URU… Clubes prestam homenagens ao ex-goleiro Manga

Ex-goleiro, Manga fez história no Botafogo (Foto: Satiro Sodre/SSPress)

Nos últimos anos, Manga enfrentava dificuldades e, além de todo o suporte dado pelo Retiro dos Artistas e demais fãs de sua carreira, também teve um parceiro importante: o Instituto O Glorioso, associação beneficente de ex-atletas do Botafogo, presidido por André Silva, campeão brasileiro em 1995. O ex-lateral lamentou a perda e explicou como o grupo ajudava.

- Uma perda enorme para todos. Infelizmente não conseguimos fazer mais. Ele estava de cadeira de rodas e ajudamos na fisioterapia com um ex-atleta nosso, o Pezinho (ex-jogador de basquete do Botafogo). Conseguimos a parceria e ele ficou feliz para caramba. Voltou a caminhar depois de muito tempo e conseguia fazer as coisas ainda que devagar. Até ajudamos a parte financeira para as contas de casa, alimentação, cesta básica e outras coisas - disse André, ao LANCE!.

continua após a publicidade

Botafogo vela Manga

Manga será velado nesta quarta-feira (9), de 8h às 10h, no Salão Nobre de General Severiano, sede social do Alvinegro. O evento será aberto ao público. O sepultamento será no Cemitério São João Batista, em Botafogo, às 11h.