Patrick de Paula vira o reserva que resolve no Botafogo

Patrick de Paula (ainda) não é titular do Botafogo, mas em 2025 ele vem sendo figura fundamental para a equipe. Até aqui, jogou 14 partidas por quatro competições diferentes e marcou gols em três delas. E, nessa terça-feira (8), entrou no segundo tempo para fazer o mais importante: o que abriu o marcador diante do Carabobo, pela Libertadores, já aos 43 minutos do segundo tempo.

Após a partida, o volante que está virando meia pelas mãos de Renato Paiva era só sorrisos. Demonstrou satisfação por ter ajudado o Botafogo a conquistar a primeira vitória na Libertadores e disse que, se depender dele, pode jogar em qualquer função.

— É sempre bom estar jogando, não importa aonde. Estou feliz pela oportunidade que ele (Renato Paiva) tem me dado. Ele tem me dado minutagem, tem me dado chances, estou muito feliz, animado. Quando ele chegou ele falou que iria me ajudar, me colocando ali de 10. Onde ele me colocar, vou dar o meu melhor, vou me dedicar para ajudar o Botafogo, para ajudar o grupo. Estou aqui para somar, sou mais um para ajudar, seja como 10, oito, cinco, lateral ou zagueiro — comentou Patrick de Paula.

Vitória diante do Carabobo começou pelos pés de Patrick de Paula

O meio-campista entrou no segundo e teve duas boas chances de abrir o placar em chutes de fora da área. Na segunda, bateu falta rasteiro e contou com um desvio para marcar o gol que abriu a contagem diante do Carabobo.

— Minha característica é ter um bom chute e finalizar de fora da área. Pude finalizar a primeira, mas a bola não entrou. Na segunda ela entrou. Estou muito feliz, estou muito animado pelo momento que estou vivendo — acrescentou Patrick de Paula.

O jogador avaliou que o Botafogo fez uma boa partida diante dos venezuelanos, ainda que o time tenha errado bastante no ataque.

— A gente fez um bom jogo. Conseguimos controlar o jogo todo, desde o começo. A equipe adversária é muito qualificada, mas eles estavam com uma linha de cinco (defensores), a gente tinha que ter bastante paciência para poder entrar — observou.

— A gente entrou com a proposta de fazer o gol no começo do jogo, no primeiro tempo, mas não aconteceu. Mas tivemos paciência.