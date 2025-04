Atitude de jogador do Botafogo chama atenção dos torcedores: ‘Respeito’

O Botafogo venceu o Carabobo, por 2 a 0, nesta terça-feira (8), em jogo válido pela segunda rodada da Libertadores, e espantou possíveis críticas por uma atuação que, mais uma vez, ficou aquém do esperado. Para acalmar os ânimos, jogadores que foram alvo de críticas da torcida saíram do banco para resolver a partida. Um deles foi Matheus Martins.

O atacante sofria um jejum de gols pelo Glorioso desde o clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos, quando marcou duas vezes com a camisa alvinegra. Desde então, apesar de ter sido importante na campanha da Libertadores 2024, marcando nas penalidades para avançar contra o São Paulo nas quartas, não balançou mais as redes.

No entanto, ao marcar o segundo gol do Botafogo contra o Carabobo, Matheus Martins foi comemorar com a torcida e fes um gesto com as mãos como se pedisse desculpas à torcida. A atitude viralizou nas redes sociais, e chamou a atenção dos alvinegros, que viram como um sinal de respeito. Veja os comentários:

Após a martida, o atacante falou sobre os tropeços no início da temporada e revelou o que precisa melhorar para que o Botafogo volte a achar o ritmo.

– Não estreamos como queríamos, que era com a vitória, sempre queremos vencer, sempre estamos trabalhando para conseguir os três pontos. Somos os atuais campeões, sabemos que todas as equipes que vêm nos enfrentar aqui vão se fechar, jogar lá atrás. Precisamos ter paciência com a bola, para achar o primeiro gol, e quando achar o primeiro vão sair todos.

Com o resultado, o Botafogo conquistou os primeiros três pontos no Grupo A. O Carabobo, por sua vez, ainda não pontuou. O alvinegro agora concentra suas atenções no Campeonato Brasileiro — no sábado (12) encara o Bragantino, fora de casa, pela 3ª rodada. O Botafogo só volta a jogar pela Libertadores no dia 23, quando vai à Argentina enfrentar o Estudiantes.