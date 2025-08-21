menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo tem mudanças na escalação para decisão com a LDU; veja time

Glorioso joga por um empate para avançar às quartas de final da Libertadores

Casa Blanca receberáo duelo entre LDU e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraCasa Blanca receberáo duelo entre LDU e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/08/2025
17:52
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo está escalado com mudança no esquema para o duelo decisivo desta quinta-feira (21) no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, com a LDU, valendo a classificação para a fase quartas de final da Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Erro da polícia de Quito irrita o Botafogo, que reclamará na Conmebol

Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, optou por uma formação mais conservadora. Arthur Cabral fica no banco e a equipe terá tês volantes pela primeira vez no novo trabalho.

Apesar do retorno de David Ricardo, Marçal seguirá na zaga com Barboza. No ataque, Montoro será opção e Matheus Martins iniciará o duelo.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: John, Vitinho, Barboza, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins.

continua após a publicidade

Do outro lado, a LDU, comandada pelo brasileiro Tiago Nunes, tem a seguinte escalação: Gonzalo Valle, Mina, Adé e Quiñónez; Quintero, Gruezo, Villamil, Cornejo e Bryan Ramírez; Medina e Alzugaray.

Após a vitória no jogo de ida pelo placar de 1 a 0, o Botafogo jogará com a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Libertadores. Em casa de triunfo da LDU por um gol, a decisão será nos pênaltis.

continua após a publicidade

Veja mais sobre LDU x Botafogo:

✅ FICHA TÉCNICA

LDU X BOTAFOGO

OITAVAS DE FINAL – VOLTA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Casa Blanca, em Quito, no Equador
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Germán Delfino (ARG)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

⚽ ESCALAÇÕES

LDU: Gonzalo Valle, Mina, Adé e Quiñónez; Quintero, Gruezo, Villamil, Cornejo e Bryan Ramírez; Medina e Alzugaray. (Técnico: Tiago Nunes).

BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins. (Técnico: Davide Ancelotti).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias