Botafogo tem mudanças na escalação para decisão com a LDU; veja time
Glorioso joga por um empate para avançar às quartas de final da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo está escalado com mudança no esquema para o duelo decisivo desta quinta-feira (21) no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, com a LDU, valendo a classificação para a fase quartas de final da Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília).
Relacionadas
➡️ Erro da polícia de Quito irrita o Botafogo, que reclamará na Conmebol
Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, optou por uma formação mais conservadora. Arthur Cabral fica no banco e a equipe terá tês volantes pela primeira vez no novo trabalho.
Apesar do retorno de David Ricardo, Marçal seguirá na zaga com Barboza. No ataque, Montoro será opção e Matheus Martins iniciará o duelo.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: John, Vitinho, Barboza, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins.
Do outro lado, a LDU, comandada pelo brasileiro Tiago Nunes, tem a seguinte escalação: Gonzalo Valle, Mina, Adé e Quiñónez; Quintero, Gruezo, Villamil, Cornejo e Bryan Ramírez; Medina e Alzugaray.
Após a vitória no jogo de ida pelo placar de 1 a 0, o Botafogo jogará com a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Libertadores. Em casa de triunfo da LDU por um gol, a decisão será nos pênaltis.
Veja mais sobre LDU x Botafogo:
✅ FICHA TÉCNICA
LDU X BOTAFOGO
OITAVAS DE FINAL – VOLTA – LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, 21 de agosto de 2025, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Casa Blanca, em Quito, no Equador
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Germán Delfino (ARG)
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
⚽ ESCALAÇÕES
LDU: Gonzalo Valle, Mina, Adé e Quiñónez; Quintero, Gruezo, Villamil, Cornejo e Bryan Ramírez; Medina e Alzugaray. (Técnico: Tiago Nunes).
BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, Marçal e Alex Telles; Allan, Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Matheus Martins. (Técnico: Davide Ancelotti).
- Matéria
- Mais Notícias