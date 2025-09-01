TERESÓPOLIS - O volante Huguinho, do Botafogo, foi convidado pela Seleção Brasileira para integrar o treino da equipe em preparação para as partidas contra o Chile, válida pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O atleta de 18 anos vai complementar as atividades do Brasil nesta segunda-feira (1º), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), conforme apurou o Lance! com exclusividade.

Huguinho vai se juntar a outro destaque do Botafogo no treino da Seleção Brasileira. Como o Lance! adiantou na semana passada, o zagueiro/volante Marquinhos também foi chamado pela seleção principal para compor os treinos nesta segunda-feira (1°).

Destaque no sub-20, Huguinho encantou Davide Ancelotti assim que o italiano chegou ao Botafogo. O volante, inclusive, atuou alguns minutos contra o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, e contra o Bragantino, pela Copa do Brasil. Ele tinha feito sua estreia pelo time de cima no Campeonato Carioca, quando o time alternativo era utilizado.

Na base, o volante chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira. Ele se notabiliza pela intensidade e qualidade técnica em campo. A versatilidade também é outra virtude. Huguinho pode atuar como lateral-direito e como meia mais avançado.

Huguinho, do Botafogo, em sua estreia como profissional. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Quem é Huguinho, volante do Botafogo?

Huguinho é destaque na base do Botafogo desde 2022, quando chegou para atuar no sub-15 do clube. Com 18 anos, ele já soma três partidas pela equipe profissional, mas ainda sem brilho. O jogador encantou Davide Ancelotti pela sua intensidade e já faz parte do elenco principal.

A oportunidade de treinar com os craques da Seleção Brasileira na Granja Comary é inédita, mas o jogador já conhece o ambiente. Ele tem passagens por seleções inferiores pelo desempenho na base do Botafogo.

Além de volante, Huguinho também pode atuar como meia de criação e lateral-direito. Em 2025, inclusive, ele jogou como lateral durante quase toda a temporada no comando de Rodrigo Bellão, técnico do sub-20 Glorioso.