Marquinhos, do Botafogo, é convidado para integrar treinos da Seleção Brasileira
Defensor de 18 anos é destaque das categorias de base do Glorioso
O zagueiro Marquinhos, do Botafogo, foi convidado pela Seleção Brasileira para integrar o treino da equipe em preparação para as partidas contra o Chile, válida pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Destaque do sub-20 do Glorioso, o atleta de 18 anos vai complementar as atividades do Brasil na próxima segunda-feira (1º), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), conforme apurou o Lance! com exclusividade.
O defensor — que também atua como volante — participou da vitória do Alvinegro por 3 a 1 sobre o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira (28), pelo Campeonato Carioca sub-20, e fez um dos gols do jogo. O convite foi feito diretamente pela Seleção Brasileira e assinado pelo coordenador executivo de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, ao clube.
Quem é Marquinhos, destaque da base do Botafogo?
Marquinhos chegou ao Botafogo no meio do ano passado, vindo do rival Vasco, como parte do processo de reformulação das categorias de base do clube. Ele se destacou pelo Glorioso na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, em janeiro deste ano.
Com apenas 18 anos, o zagueiro já apresenta boa estatura (1,86 metro de altura) e chama atenção pela qualidade técnica. Considerado uma grande promessa pelo Alvinegro, o jovem já participou de treinos com a equipe principal, inclusive com o técnico Davide Ancelotti, filho do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.
