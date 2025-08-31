Fala de Igor Jesus sobre Savarino agita torcedores do Botafogo: ‘Arrependido’
De olho na parte de cima da tabela do Brasileirão, o Botafogo goleou o Bragantino por 4 a 1, neste sábado (30). Diante de sua torcida, o meia Savarino marcou um dos gols da partida e está entre os principais destaques alvinegros nesta rodada. Após a partida, o venezuelano comemorou a vitória com uma postagem nas redes sociais.
Em sua conta no Instagram, Savarino celebrou a vitória e o gol marcado com a camisa alvinegra. Vendido por 20 milhões de euros (R$ 128,8 milhões), ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o atacante Igor Jesus comentou na publicação de seu ex-companheiro: "Fez a escolha certa”’, em alusão a permanência do camisa 10 no Botafogo.
Recentemente, Savarino recusou propostas do Trabzonspor (Turquia) e do Al-Rayyan (Catar). A opção foi pela permanência no Rio de Janeiro, onde sua família já está adaptada. O vínculo do venezualano com o clube se encerra em 2028.
O comentário do atacante, campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, movimentou as redes sociais neste final de semana. Para os alvinegros, o comentário demonstra a vontade do atacante em permanecer no plantel alvinegro. Confira.
Estacionado na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos somados, o Botafogo volta a campo no próximo dia 11 de setembro. O Alvinegro decide a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, contra o Vasco, no Nilton Santos.
O bom desempenho do Botafogo contra o Bragantino vem como bom sinal antes da pausa para a Data Fifa, mas as movimentações da janela de transferências — que se encerra na próxima terça-feira (2) — mantêm a incerteza sobre o futuro da equipe.
Em coletiva após a vitória sobre o Massa Bruta, o técnico Davide Ancelotti comentou a janela movimentada do clube. O treinador destacou que espera manter o elenco até a volta da folga, mas não deixou de dizer que ficaria contente com reforços.
— Agora temos dias de folga, mas vamos estar no celular, os dois (Davide e Alessandro Brito) e vamos ver o que acontece. Temos dois jogadores liberados para negociar. Como sempre, todo treinador fica contente com reforços no elenco. Vamos ver o que acontece. Seguramente fico contente com o elenco que tenho hoje. Espero que seja o mesmo elenco na sexta (risos). No mundo do futebol, tudo pode acontecer. Vamos estar preparados para tudo — disse Davide.
Nesta janela, o Botafogo contou com as saídas de 15 atletas: Igor Jesus, Jair, Gregore, Hugo, Kauê, Danilo Barbosa, Rafael Lobato, Serafim, Rwan Cruz, Patrick de Paula, Elias Manoel, Kayke, Yarlen, John e Cuiabano.
Por outro lado, 10 reforços chegaram a General Severiano: Danilo, Arthur Cabral, Montoro, Jordan Barrera, Kaio Pantaleão, Joaquín Correa, Neto, Christian Loor, Chris Ramos e Gabriel Bahia.
