Novo problema para Crespo: São Paulo perde dupla para jogo contra o Botafogo

Os problemas na escalação do São Paulo parecem não ter fim. O técnico Hernán Crespo tem uma grande lista de jogadores lesionados e, agora, para o duelo contra o Botafogo, marcado para o dia 14, após a pausa para a Data-Fifa, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador não poderá contar também com o atacante Luciano e o volante Bobadilla, ambos suspensos em razão do acúmulo de cartões.

Atualmente, o São Paulo tem nove atletas em seu departamento médico (veja a lista abaixo), e pouco deve mudar nas próximas duas semanas, já que apenas o volante Alisson e o zagueiro Arboleda devem voltar a ficar à disposição da comissão técnica tricolor.

Alisson, inclusive, deve ser o escolhido para entrar na vaga de Bobadilla, caso seu retorno seja confirmado para o jogo. Na frente, Juan Dinenno deve ganhar a vaga do camisa 10, suspenso.

Até a derrota para o Cruzeiro no último sábado (30), por 1 a 0, no Estádio do Mineirão, o time de Hernán Crespo vinha de uma sequência de oito jogos de invencibilidade na competição. A boa fase, no entanto, precisa ser mantida, já que além do Brasileirão - o São Paulo tem 32 pontos -, o clube paulista está nas quartas de final da Libertadores e vai enfrentar a LDU.

Lesionados do São Paulo

Calleri (cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo), Oscar (fratura em vértebras), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Alisson (dores no quadril), Marcos Antônio (lesão muscular na coxa), Lucas (lesão no joelho direito), André Silva (lesão no joelho direito) e Arboleda (lesão no músculo da coxa esquerda).

Elenco do São Paulo ganha folga

Após a derrota do São Paulo para o Cruzeiro na noite do último sábado (30), por 1 a 0, no Estádio do Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco tricolor ganhou três dias de folga. Com a pausa para a Data-Fifa, os jogadores voltam aos trabalhos na quarta-feira (3), às 16h, no CT da Barra Funda, para dar continuidade aos trabalhos.