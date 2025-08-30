Marçal manda recado para Cuiabano, de saída do Botafogo: ‘Salto na carreira’

Capitão do Botafogo na vitória por 4 a 1 sobre o Bragantino, Marçal comentou a saída de Cuiabano, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Apesar da transferência ainda não ter sido oficialmente confirmada, o defensor desejou o melhor para o futuro ex-companheiro no que chamou de "salto na carreira" em entrevista após a partida no Nilton Santos neste sábado (30).

continua após a publicidade

➡️ Santi Rodríguez analisa ‘melhor atuação’ pelo Botafogo e desabafa: ‘Foram exigentes’

— Desejamos o melhor possível para o Cuiabano, um moleque que é um excelente companheiro, de verdade. Nós três ali, eu ele e Teles, a gente se dá super bem, sempre foi uma briga muito saudável. A gente tem muito orgulho de ver ele dando um salto na carreira dele, que tudo corra muito bem para ele. Se eu tiver que atuar como fiz hoje (na lateral esquerda), eu estou preparado, eu estou disponível e trabalhando para poder entrar sempre dentro de campo — declarou o camisa 21.

Marçal atingiu a marca de 100 jogos com a camisa do Glorioso diante do Massa Bruta. Ele refletiu sobre a conquista e se disse orgulhoso.

— Mais feliz do que nunca, é muito bom fazer 100 jogos pelo Botafogo, eu me sinto privilegiado mesmo, é um orgulho muito grande. Fazer esse 100º jogo com vitória da maneira que foi, foi ótimo, a gente consegue descansar tranquilo, passar essa folga que tem, a pausa para a Seleção agora, com vitória é sempre melhor — disse.

continua após a publicidade

➡️ Vitinho é sincero sobre janela do Botafogo: ‘Espero que feche logo’

O defensor ainda analisou a goleada por 4 a 1 do Botafogo sobre o Bragantino. Mais que o placar, o veterano destacou a postura do time após sofrer o empate.

— Não vou nem falar do placar, acho que o placar foi bom, se fosse três a um eu acho que ia ficar mais chateado por não ter feito nenhum gol na segunda parte, mas acabou que ele saiu e depois tivemos outra chance. Eu acho que tem que ressaltar que a gente recebeu um empate de um gol bobo e a gente não se abalou, então a gente levantou a cabeça, a gente conseguiu continuar em busca do placar e abriu esse placar um pouco grande porque a gente teve cabeça boa, então acho que o mais importante foi essa tranquilidade quando a gente tomou aquele gol de empate — avaliou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo