O Bahia chegou a 32 jogos na temporada depois de vencer o Paysandu por 1 a 0 na última quarta-feira, no Mangueirão, pela terceira fase da Copa do Brasil, e é isolado o time da Série A que mais entrou em campo na temporada. A rotina de jogar a cada três dias traz cansaço físico e mental e pode ser uma catalisadora de novas lesões.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Rogério Ceni comanda o Bahia no Mangueirão (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Em entrevista coletiva depois da partida, Rogério Ceni revelou que o lateral Gilberto está com problemas físicos e aproveitou para emendar críticas ao calendário cheio do Bahia.

O Gilberto preocupa bastante, ele sentiu um incômodo e será avaliado em Salvador. Nos preocupa bastante por conta da ausência de Arias". Rogério Ceni

- Se for analisar, todos os times têm muitos jogadores lesionados. Em comparação aos outros times, nem temos tantas lesões assim. O espaçamento do ano passado nos permitia ter cinco dias, uma semana… Mas nessa atual situação de jogar quarta e domingo é desumano, eu nunca vivi isso nem como atleta nem como treinador - completou Ceni diante da possibilidade de uma nova lesão no Bahia.

continua após a publicidade

A situação piora para o treinador porque Santi Arias, o outro lateral-direito que sempre reveza com Gilberto também está lesionado e ainda deve ficar quatro partidas fora, segundo Ceni.

+ De volta ao Bahia após lesão, Gabriel Xavier admite: ‘Não foi nosso melhor jogo’

As soluções encontradas para o Bahia

Everton Ribeiro e Gilberto ficaram no banco contra o Paysandu (Foto: Marcos Junior/AGIF)

Diante de um calendário apertado e cruel com os atletas, Rogério Ceni busca alternativas dentro do próprio elenco, com rotação de jogadores e até mesmo improvisações. Nesta partida contra o Paysandu, por exemplo, apenas dois titulares da partida contra o Palmeiras, no último domingo, permaneceram na equipe.

continua após a publicidade

Tudo isso sem falar que o volante Erick jogou como lateral-direito improvisado e Gabriel Xavier jogou os 90 minutos mesmo voltando de lesão e fez dupla com Rezende, que também atuou improvisado como zagueiro.

- O Paysandu mudou um pouco as características hoje [quarta], mas nós erramos mais do que o normal no início do jogo. Erramos mais passes do que o normal. São muitas mudanças, Gabriel Xavier não jogava há trinta dias, assim como Michel Araújo, mas temos que colocar esses atletas para jogar. O Erick foi um experimento meu, já imaginava o desgaste do Gilberto. Além disso, não devemos contar com o Arias pelas próximas quatro partidas, então tive que testar, apesar dele não ter feito essa função recentemente. Dentro do que nós jogamos o placar é justo.

Mesmo com tantas adversidades e casos de lesão, o Bahia de Rogério Ceni garantiu a vantagem mínima fora de casa e tem mais tranquilidade para focar no jogo contra o Botafogo, que está marcado para as 21h deste sábado (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Brasileirão.