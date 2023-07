Titular em seis dois oito jogos do Botafogo na Sul-Americana, Gustavo Sauer pede espaço para o confronto contra o Guaraní-PAR, na quarta-feira (2). O adversário do Alvinegro não vive boa fase e ocupa apenas a 6ª colocação (entre 12 equipes) no Torneio Clausura do Paraguai, enquanto ficou com a 4ª colocação no Apertura.