Técnico da Angola se surpreende com presença de Bastos em amistoso do Botafogo

Bastos foi cortado da seleção angolana nesta Data Fifa após um pedido do Botafogo para preservar o jogador recuperado de lesão. Porém, o técnico Pedro Gonçalves reagiu com surpreesa à presença do zagueiro no amistoso contra o Novorizontino no último sábado (22), no Nilton Santos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Entenda por que Savarino, do Botafogo, não foi relacionado pela Venezuela

– Foi com absoluta surpresa que nós tivemos conhecimento e não ficamos satisfeitos com uma situação dessas. Houve um reporte médico, inclusive eu conversei com um membro do departamento médico, e o Botafogo enviou um documento para a federação dizendo quais prosseguimentos iriam fazer - afirmou o treinador português em entrevista coletiva.

No momento da convocação, o jogador estava em transição após um trauma no joelho esquerdo, e fazia trabalhos em campo, mas ainda separados do elenco. Nos últimos dias, o defensor foi integrado ao grupo e foi titular no amistoso contra o Novorizontino, sendo substituído no intervalo.

continua após a publicidade

Há dez dias, a Federação Angolana de Futebol comunicou que o jogador foi desconvocado em decisão tomada em conjunto com o técnico nacional para resguardar a condição física so atleta retornando de lesão. O treinador criticou a falta de transparência do Botafogo em relação à atual condição do atleta.

– Óbvio que a recuperação física de um jogador não é matemática, vai ser em tal dia e acabou. Mas, no mínimo, se o jogador estava parcialmente recuperado deveriam nos dar conhecimento e não os fizeram. Eu repudio, não é essa a nossa maneira de estar e não fiquei satisfeito com a situação. Por elegância, eles deveriam, no mínimo, avisar que o quadro (da lesão) não era definitivo e que nós decidíssemos a conclusão (sobre a convocação). Gostamos de criar boas relações com todos os clubes e não fiquei minimamente satisfeito - completou.

continua após a publicidade

A seleção angolana entrou em campo na última quinta-feira (20), em empate por 1 a 1 com a Líbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O próximo compromisso acontece nesta terça-feira (25) contra o Cabo Verde. Bastos é o capitão de Angola, que busca retornar para uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 2006.

➡️ Jogadores do Botafogo comparam Renato Paiva com estilo de Artur Jorge

Já o Botafogo se prepara para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo (30), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) para o duelo entre o vice e o campeão nacional. O zagueiro deve ser titular ao lado de Alexander Barboza.