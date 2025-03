Entenda por que Savarino, do Botafogo, não foi relacionado pela Venezuela

O único convocado do Botafogo para esta Data Fifa foi Savarino, da Venezuela. Mas, apesar de desfalcar a equipe de Renato Paiva durante os treinamentos, o atacante não foi utilizado pelo técnico Fernando Batista na derrota para o Equador, por 2 a 1, na última sexta-feira (21), e não esteve disponível sequer no banco de reservas.

Não houve nenhuma manifestação oficial sobre o motivo do jogador não ter sido relacionado para o confronto. Mas, de acordo com o clube alvinegro, Savarino está em plenas condições físicas e não foi utilizado no duelo no Estádio Casa Blanca por opção técnica. O camisa 7 era cotado para ser titular na ocasião, mas por estar pendurado com dois cartões amarelo, é provável que tenha sido poupado para o compromisso seguinte.

Com a derrota da última semana, a Venezuela ocupa, agora, a oitava posição na tabela, com 12 pontos, e está fora da zona de classificação. Em 13 jogos, foram apenas duas vitórias. Dessa forma, o treinador argentino optou por não sofrer risco de lesões e desfalques para o confronto desta terça-feira (25) contra o Peru.

Além de Savarino, Yeferson Soteldo também não começou entre os titulares, mas ganhou alguns minutos na etapa final, o que pode ser uma indicação de que o treinador argentino esteja poupando seus principais jogadores visando o duelo direto.

Disponível e sem desgaste, o atacante do Botafogo deve entrar em campo no Monumental de Maturín para a partida contra o Peru, nono colocado. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), nesta terça-feira (25). Em seguida, Savarino volta ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Glorioso.

A equipe comandada por Renato Paiva terá mais uma semana de treinos, depois da vitória de 3 a 1 sobre o Novorizontino, em amistoso no último sábado (22), para se preparar para encarar o Palmeiras na primeira rodada do Brasileirão. O Alvinegro entra em campo no próximo domingo (30), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O camisa 10 estará à disposição.