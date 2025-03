Botafogo garante valor milionário em premiações antes do início de competições

Antes do início das principais competições da temporada, o Botafogo já garantiu cerca R$ 100 milhões em premiações. Em 2025, já foram três competições disputadas e dois vice-campeonatos. Além disso, a Fifa oficializou, na última semana, os valores que os clubes brasileiros receberão pela participação no Mundial de Clubes, em junho, totalizando R$ 98,25 milhões garantidos.

Apenas com a fase de grupos do torneio intercontinental, o Alvinegro vai receber 15,2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 87 milhões na cotação atual). Cada vitória na primeira fase, por sua vez, renderá mais 2 milhões de dólares (R$ 11,46 milhões), enquanto o empate pagará 1 milhão de dólares (R$ 5,73 milhões).

Com a disputa da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, o Botafogo recebeu mais de 11 milhões de reais até fevereiro. Foram US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) da competição da Conmebol e R$ 6,05 milhões pela participação na Supercopa, contra o Flamengo.

Além disso, o Alvinegro ainda disputa a Libertadores e a Copa do Brasil 2025, podendo acumular premiações enquanto avança de fase.

Em 2024, o Glorioso chegou a alcançar R$ 245 milhões ao fim da temporada. O montante considera: R$ 192 milhões - dos US$ 23 milhões na cotação atual - pelo título da Conmebol Libertadores; R$ 5,6 milhões das duas fases que o Alvinegro disputou na Copa do Brasil; e R$ 48 milhões do Brasileirão.

Premiações em 2024

Campeonato Brasileiro: R$ 48 milhões (valor do prêmio dado ao campeão)

(valor do prêmio dado ao campeão) Libertadores: R$ 192 milhões (participação em todas as fases anteriores à final e os 23 milhões de dólares ao campeão)

(participação em todas as fases anteriores à final e os 23 milhões de dólares ao campeão) Copa do Brasil: R$ 5,6 milhões (R$ 2,2 milhões na terceira fase e R$ 3,4 milhões nas oitavas de final)

O Botafogo entra em campo contra o Palmeiras, neste domingo (30), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre o vice e o campeão nacional da última temporada acontece a partir das 16h (de Brasília). Em seguida, o elenco alvinegro viaja para Santiago, onde encara o Universidad del Chile pela estreia na Libertadores, na próxima quarta-feira (2).

