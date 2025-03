Técnico do Botafogo destaca Palmeiras e Flamengo como favoritos no Brasileirão

Antes da estreia no Brasileirão, o técnico Renato Paiva analisou o Botafogo na competição e admitiu o favoritismo dos rivais Flamengo e Palmeiras em termos de investimento. Em entrevista ao jornal português "A Bola", o treinador afirmou que o Alvinegro, como atual campeão, vai lutar para contrariar os prognósticos.

– Na teoria e no investimento, sim (Flamengo e Palmeiras são favoritos no Brasileirão), mas como a teoria muitas vezes é contrariada pela prática, nós queremos mostrar, na prática, que somos melhores que eles. Se vamos conseguir ou não, já não sei. O Flamengo tem duas equipes, o treinador olha para o banco e tem 11 do mesmo nível, o Palmeiras contratou dois ótimos jogadores, Paulinho e Vítor Roque, mais o Lucas Evangelista.

O técnico falou sobre sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, quando assumiu o Bahia, em 2023. Na ocasião, Paiva comandou o Tricolor de Aço durante 49 jogos: 19 vitórias, 15 empates e 15 derrotas - totalizando um aproveitamento de 49%. Os números proporcionaram um título apenas, o do Campeonato Baiano de 2023. Em setembro daquele ano, o português pediu demissão do cargo. Agora, dois anos depois, o comandante se sente muito mais preparado para assumir o Alvinegro.

– Sem dúvida. Depois da minha experiência no Bahia, onde acho que fizemos um bom trabalho, ganhamos um título [Baiano], chegamos às quartas na Copa, quando fomos eliminados por pênaltis [pelo Grêmio], mas no Brasileirão, sim, sofremos mais, sou um treinador muito mais preparado. Ainda que sejam realidades diferentes, peguei o Bahia numa reconstrução, vindo da Série B, ano zero do Grupo City, 25 novos jogadores, agora chego ao Botafogo campeão brasileiro e da Libertadores, com plantel feito, apesar de entradas e saídas.

Depois de um mês de treino e preparação com o elenco, Renato Paiva terá seu primeiro desafio oficial à frente do Glorioso. E não será simples. O Botafogo entra em campo contra o Palmeiras, neste domingo (30), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre o vice e o campeão nacional da última temporada acontece a partir das 16h (de Brasília).

