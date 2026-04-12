Franclim, após empate do Botafogo: 'Sabemos o que temos que corrigir'

Franclim Carvalho afirmou que o elenco do Botafogo ficou triste com mais um empate em casa, desta vez por 2 a 2 com o Coritiba, mas enalteceu a reação da equipe e disse que o time sabe o que precisa corrigir para, enfim, voltar às vitórias. Para o treinador, o time alvinegro apresentou bom volume ofensivo, mas desperdiçou muitas chances de gol.

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— O empate nos deixa tristes. No futebol, não há justiça nem injustiça. Nós fizemos muita coisa para ganhar o jogo… Gostei muito mais do segundo tempo do que do primeiro. Os atletas que entraram, entraram bem, e criamos chances suficientes para ganhar. O adversário tem três lances na cara do nosso goleiro, dois são gols e um não —, considerou Franclim, em entrevista coletiva após o jogo.

O técnico português, que comandou o primeiro treino no Botafogo há menos de uma semana, lembrou o pouco tempo de trabalho, mas já tem um diagnóstico de onde o time precisa melhorar.

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— Nós sabemos o que temos que corrigir. Tenho que enaltecer o caráter dos atletas porque, apesar de estarmos em desvantagem no resultado, fomos sempre em busca de virarmos e depois, passado um minuto, sofremos o empate e ainda assim tentamos até o final, até o apito final, deixar o resultado novamente a nosso favor. Não conseguimos —, lamentou Franclim Carvalho.

É justamente esse ponto que o treinador considera que vem sendo crucial para a falta de vitórias.

— Tivemos, acho, 21 chutes, oito no gol, e fizemos dois. Temos que fazer mais gols. Criamos chances suficientes. Sabemos que vamos fazer mais gols e que vamos melhorar.

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Franclim Carvalho elogiou poder de reação dos jogadores (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Outros trechos da entrevista de Franclim Carvalho

Ausência de Ferraresi entre os relacionados

— O Bastos fisicamente está apto, tanto que aos 90 minutos estava fazendo sprints de alta intensidade. A questão do Ferraresi é só a questão do regulamento. Eu só posso trazer nove estrangeiros, tenho 14, tenho que deixar alguém de fora.

Empates com Caracas e Coritiba

— É um tempo curto, mas nós temos que assumir responsabilidade. Eu assumi essa responsabilidade, nós fizemos 17 arremates no último jogo (diante do Caracas), 21 hoje, fizemos 3 gols, é pouco. Hoje (domingo) criamos muito mais do que no último jogo, hoje sofremos um gol em transição, sofremos um segundo gol em que temos que matar a jogada mais cedo. Eu falei disso no jogo anterior, questão das faltas, hoje fizemos 14, acho um outro 10, mas o tempo urg

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