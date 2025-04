Ex-presidente do Botafogo custeava despesas de Manga; entenda

Ex-presidente do Botafogo, Durcesio Mello foi um dos primeiros a chegar e o último a sair do velório do ex-goleiro Manga, ídolo do Alvinegro, nesta quarta-feira (9), na sede de General Severiano, na Zona Sul do Rio. Mandatário de 2021 a 2024, o empresário teve como marca de sua vitoriosa gestão a valorização dos ídolos do clube - neste período foi criado o Instituto O Glorioso, que dá suporta a ex-atletas e vinha ajudando Manga nos últimos anos.

Durcesio não escondeu a emoção ao falar do grande ídolo, da instituição e também pessoal. Ao LANCE!, o ex-presidente do Botafogo exaltou o legado deixado pelo antigo arqueiro, considerado um dos maiores da história.

- É o maior vencedor do Botafogo. São 20 títulos, ganhou tudo. É um ídolo do Botafogo. E um ser humano maravilhoso. Ele e a família são muito queridos. Até me emociono um pouco falando sobre isso. Nós assistíamos aos jogos juntos, eu o levava ao camarote e tudo mais. E pude levar a taça da Libertadores para ele ver. Tenho essa foto guardada - disse Durcesio Mello.

Além do suporte de torcedores e do próprio Instituto, que conseguiu parceria com uma clínica de fisioterapia comandada por um ex-atleta, Manga tinha em Durcesio, além de fã, um grande amigo. O ex-presidente do Botafogo revelou que ajudou financeiramente o ídolo com contas, alimentação e também aluguéis em um novo apartamento, fora do Retiro dos Artistas, onde passou a morar desde seu retorno ao Brasil, em 2020.

Manga foi velado em General Severiano, sede do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/ Lance!)

- É um ícone do Botafogo e era uma pessoa muito simples, que faleceu sem recursos, infelizmente. Eu não gosto de falar sobre isso, mas, realmente, ajudava. Não sei nem como isso vazou, pois eu não queria. Mas ajudava com contas, alimentação em alguns momentos, aluguel também em outro lar. Era o mínimo que poderia fazer para um ídolo - revelou.

A cerimônia em General Severiano foi de 8h às 10h30. Durcesio foi quem puxou uma corrente de orações em homenagem ao ídolo, seguida de aplausos e o hino do Botafogo. Manga foi enterrado no Cemitério São João Batista.