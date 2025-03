Técnico do Lyon elogia ex-Botafogo: ‘Melhor do mundo’

O goleiro Lucas Perri se firmou como titular no Lyon, da França, e tem chamado atenção do técnico Paulo Fonseca. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (12), o português classificou o jogador ex-Botafogo como o melhor goleiro do mundo na atualidade:

– No momento, o melhor goleiro do mundo é o meu goleiro, Lucas Perri. Ele nos fez revisitar jogos antigos. Defensivamente, é muito bom. Ofensivamente, evoluiu bastante, especialmente na construção com os pés. Para o nosso estilo de jogo, precisamos de um goleiro que participe ofensivamente, e ele entendeu isso. Trabalhamos juntos no que precisava ser aprimorado, e ele tem mostrado essa evolução. Além disso, é um jogador equilibrado e entende a importância do seu papel no time.

Perri foi um dos principais jogadores da campanha do Alvinegro em 2023 e se transferiu para o time francês de John Textor ao fim do ano. Além dele, Adryelson, Jeffinho e Thiago Almada seguiram o mesmo caminho no mercado europeu, mas apenas o goleiro se firmou como titular absoluta da equipe.

No último domingo (9), o goleiro foi eleito o melhor em campo na vitória do Lyon em cima do Nice, por 1 a 0, pela Ligue 1. Perri chegou ao seu nono jogo sem sofrer gols no Campeonato Francês, sendo o segundo goleiro com mais partidas sem ser vazado no ranking. Ao todo, já são 38 jogos como titular da equipe francesa.

– Foi uma vitória importante para nós. Foi um jogo difícil, mas conseguimos impor nosso ritmo com a posse de bola. Jogar aqui nunca é fácil, eles trabalham bem a bola, mas no segundo tempo conseguimos controlar melhor o jogo. Me sinto bem, venho me esforçando para evoluir e alcançar os objetivos do clube - falou o ex-Botafogo.

O Lyon entra em campo contra o Steaua București pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (13). O clube de John Textor venceu a primeira partida por 3 a 1. A bola rola a partir das 17h (de Brasília)