Botafogo anuncia amistoso com o Coritiba antes do Brasileirão

Desde que perdeu a decisão da Recopa Sul-Americana contra o Racing, o Botafogo não entra em campo em jogos oficiais há cerca de duas semanas. Dessa forma, o Alvinegro fará um amistoso com o Coritiba como preparação para Brasileirão. Será o último compromisso da equipe antes da estreia contra o Palmeiras, no dia 29 de março. A informação foi primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Anunciado no dia da final, o técnico Renato Paiva tem aproveitado os dias de treinos para focar na preparação para Campeonato Brasileirão. Em busca de criar ritmo aos atletas, o Glorioso e o Coxa se enfrentam no sábado, dia 22 de março, às 16h15, no Nilton Santos, com transmissão e a presença de público.

O Alvinegro terá mais de um mês de treinamentos para recuperar jogadores, preparar a equipe e entrosar os reforços até o início do campeonato nacional. Por isso, fará um jogo-treino contra o Cruzeiro, neste sábado (15), sem a presença de público no Nilton Santos.

O Coritiba foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense pelo Maringá e vai jogar apenas em abril, na estreia da Série B, contra o Vila Nova. A equipe deve fazer amistoso contra o Santos no próximo domingo (16/3), no Couto Pereira.

Já o Botafogo entra em campo, contra o Palmeiras, em partida de abertura do Brasileirão, inicialmente, no sábado (29), a partir das 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. As equipes travam o duelo entre o vice e o campeão, respectivamente, de 2024.

