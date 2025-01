Entenda como andam as negociações entre Botafogo e Bitello

Acusado de estar "desaparecido" pelo Dínamo Moscou, o meia Bitello, alvo do Botafogo para substituir Thiago Almada, viajou nesta sexta-feira (24), para se reapresentar ao clube russo e acalmá-los para seguir com as negociações. Maickel Portela, empresário do atleta, fará uma reunião com os dirigentes entre 5 e 6 de fevereiro pela transferência do jogador.

As tratativas com o Alvinegro seguem em andamento, mas a permanência do atleta no Brasil não foi bem vista pelos russos, o que "esfriou" uma possível transferência. O Dínamo exigiu que o atleta cumpra com suas obrigações contratuais, mas se mostrou aberto a um “diálogo produtivo” para benefício de ambas as partes.

Com o desejo de deixar o Dínamo Moscou, Bitello ficou no Brasil e não se apresentou ao clube russo no começo de 2025. A atitude foi considerada como "má conduta" pelos russos. As cobranças, no entanto, também foram em direção ao empresário, que, segundo os russos, tenta negociar o atleta sem a devida autorização. A nota foi assinada por Pavel Pivovavov, CEO do clube.

Entenda o cenário

A negociação entre os clubes esfriou nos últimos dias. Afinal, mesmo após um acerto de valores, a verba que seria paga de entrada foi um entrave nas conversas. Dos 18 milhões de euros (cerca de R$ 113 milhões) oferecidos pelo Botafogo, o Glorioso sinalizou que pagaria 2,5 milhões de euros de entrada. Os russos, no entanto, consideraram a quantia baixa e exigiram 10 milhões de euros.

O prazo estipulado entre as partes para chegar a um desfecho da negociação se encerrou na quarta-feira. Entretanto, isso não impede que a transferência seja concretizada.

