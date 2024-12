Empresário de Savarino, do Botafogo, revela interesse de clube europeu

Após vencer a Libertadores e o Brasileirão, e com algumas saídas já confirmadas, o Botafogo pode perder mais um pilar no ataque alvinegro: Jefferson Savarino. O empresário do camisa 10 revelou ao portal russo “Sport24” o interesse do Zenit pelo jogador. Além dele, o clube da Rússia quer Rodrigo Nestor, volante do São Paulo.

➡️ Entenda situações de trio do Botafogo com o transfer ban do Lyon

- Zenit está interessado no Nestor e no Savarino. Admito que eles podem terminar na Rússia nessa janela de inverno - afirmou o agente André Cury.

Durante a semana, o site “Euro Football”, também da Rússia, noticiou que o Dínamo Moscou estava de olho em Savarino como potencial substituto de Bitello, que é alvo do Botafogo para 2025.

Campeão brasileiro e da Libertadores, Savarino tem contrato com o Botafogo até o fim de 2026 e terminou a temporada com 14 gols e 12 assistências em 55 jogos com a camisa alvinegra. Apenas no Brasileirão, o venezuelano de 28 anos liderou a equipe em gols (8), assistências (7), participações em gols (15), grandes chances criadas (11) e passes decisivos por partida (2.6).

Savarino ficou fora da seleção do Campeonato Brasileiro

Apesar de ter liderado o Botafogo nas principais estatísticas ofensivas, o meia-atacante Savarino não foi escolhido para a seleção do Brasileirão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No entanto, o Alvinegro teve outros cinco nomes na equipe ideal do torneio: o goleiro John, os zagueiros Bastos e Barboza, o volante Marlon Freitas e o atacante Luiz Henrique.

