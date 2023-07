- Falando do jogo, já sabíamos que o Bragantino era uma equipe qualificada, rápida, de transição. Um time que gosta da bola. Hoje eles mostraram que são uma grande equipe, estão muito bem no campeonato. Impuseram a nós uma dificuldade muito grande no encaixe da marcação, nós não conseguimos marcá-los tão bem. E nós não conseguíamos ficar com a bola, talvez pela pressão que eles faziam. Hoje eles foram melhores no jogo, no volume, mas nós fomos eficientes. Eu posso usar a palavra letal. Nós não tivemos muitas chances, mas as chances que nós tivemos nós colocamos no fundo da rede - finalizou.