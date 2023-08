O torcedor mais supersticioso do Botafogo tem um motivo a mais para confiar que a equipe seguirá trilhando no sonho do título da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (30), o Glorioso mede forças com o Defensa Y Justicia em Buenos Aires. E a equipe guarda boas lembranças em duelo contra o Defe em território argentino.