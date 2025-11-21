Eagle Football recebe menção honrosa no Global Football Industry Awards

A Eagle Football, holding presidida por John Textor e responsável pela gestão de Botafogo, Lyon, Crystal Palace e RWDM Brussels, foi reconhecida internacionalmente ao conquistar o segundo lugar na categoria "Global Football Business of the Year" no Global Football Industry Awards, realizado na noite desta quinta-feira, em Londres. A organização recebeu a distinção de "Highly Commended" (Menção Honrosa), ficando à frente de grupos globais de referência como City Football Group, Fenway Sports Group e Red Bull Football.

continua após a publicidade

John Textor participou do jantar de premiação ao lado de executivos da Eagle, onde recebeu o troféu que simboliza a posição de destaque da holding entre as empresas de maior impacto no futebol mundial na temporada 2024/2025.

➡️ Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A nomeação da Eagle Football foi motivada pelo desempenho esportivo e financeiro dos clubes sob sua gestão. No Botafogo, a holding esteve presente no período mais vitorioso da história recente do clube, marcado pela conquista inédita da Libertadores de 2024, pelo tricampeonato brasileiro no mesmo ano e por uma campanha histórica no Mundial de Clubes — incluindo vitória sobre o então campeão da Champions League. O desempenho levou o Alvinegro a ser indicado ao prêmio de Clube do Ano no Ballon d'Or. Fora de campo, o Botafogo registrou crescimento de receita de 20 para 250 milhões de dólares e diminuição de 125 milhões de dólares em sua dívida no intervalo de três anos.

continua após a publicidade

Placa de premiação recebida pela Eagle Football (Foto: Divulgação)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Na França, o Lyon passou por uma reestruturação profunda sob a gestão da Eagle Football. O clube voltou a disputar competições internacionais depois de um longo hiato, reorganizou seu departamento de futebol e recuperou suas credenciais de crédito junto à UEFA, reforçando sua estabilidade e competitividade.

O Crystal Palace também viveu uma temporada histórica. A equipe inglesa conquistou a FA Cup pela primeira vez, derrotando o Manchester City na final, garantiu classificação inédita para torneios da UEFA e abriu a temporada 2025/2026 com outro título inédito: o Community Shield, após vitória sobre o Liverpool.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo lança uniforme inspirado em jogos eletrônicos da década de 1990; veja

Na Bélgica, o RWDM Brussels alcançou resultados expressivos ao chegar às quartas de final da Copa da Bélgica pela primeira vez em 30 anos, retornar à primeira divisão após 21 anos e registrar aumento de 643% em suas receitas.

Com conquistas esportivas marcantes e avanços administrativos expressivos em quatro mercados distintos, a Eagle Football se consolidou entre os principais grupos multiclubes do planeta. O reconhecimento no Global Football Industry Awards reforça a ascensão da holding e a destaca como uma das forças mais influentes e inovadoras da indústria global do futebol.