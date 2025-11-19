menu hamburguer
Botafogo

Chris Ramos, do Botafogo, será julgado pelo STJD após expulsão

Espanhol pode ser suspenso por até 12 jogos após agressão em jogo do Brasileirão

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/11/2025
20:14
Chris Ramos foi expulso em jogo do Botafogo contra o Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)
Centroavante do Botafogo, o espanhol Chris Ramos será julgado na próxima terça-feira (25) pela 6ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão no jogo com o Atlético-MG, no dias 20/9, vencido pelo Glorioso por 1 a 0, na 24ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ David Ricardo vive melhor fase pelo Botafogo e se firma como titular

Chris Ramos foi denunciado com base no Art. 254-A § 1º inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "agressão física com soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares". A pena prevê suspensão de quatro a 12 partidas.

Chris Ramos em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Chris Ramos em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A expulsão aconteceu ainda no primeiro tempo da partida contra o Galo após suposta agressão em Igor Gomes durante ataque do Botafogo. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) foi ao monitor do VAR e concordou com a recomendação.

continua após a publicidade

A sessão está marcada para às 10h da próxima terça-feira (25), em São Paulo, na sede da Avenida Paulista. O auditor relator é o Dr. Rodrigo Steinmann Bayer.

Botafogo pode perder Chris Ramos

Chris já é dúvida para o duelo do sábado (22), com o Grêmio, no Nilton Santos, após deixar o gramado ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Sport e dar lugar ao jovem Kadir Barría. Caso fique fora e leve o gancho mínimo de quatro jogos, se enquadrado no Art. 254-A § 1º inciso I do CBJD, o espanhol perderá o restante da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Tudo sobre

