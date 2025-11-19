Centroavante do Botafogo, o espanhol Chris Ramos será julgado na próxima terça-feira (25) pela 6ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão no jogo com o Atlético-MG, no dias 20/9, vencido pelo Glorioso por 1 a 0, na 24ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ David Ricardo vive melhor fase pelo Botafogo e se firma como titular

Chris Ramos foi denunciado com base no Art. 254-A § 1º inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "agressão física com soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares". A pena prevê suspensão de quatro a 12 partidas.

Chris Ramos em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A expulsão aconteceu ainda no primeiro tempo da partida contra o Galo após suposta agressão em Igor Gomes durante ataque do Botafogo. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP) foi ao monitor do VAR e concordou com a recomendação.

continua após a publicidade

A sessão está marcada para às 10h da próxima terça-feira (25), em São Paulo, na sede da Avenida Paulista. O auditor relator é o Dr. Rodrigo Steinmann Bayer.

Botafogo pode perder Chris Ramos

Chris já é dúvida para o duelo do sábado (22), com o Grêmio, no Nilton Santos, após deixar o gramado ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Sport e dar lugar ao jovem Kadir Barría. Caso fique fora e leve o gancho mínimo de quatro jogos, se enquadrado no Art. 254-A § 1º inciso I do CBJD, o espanhol perderá o restante da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo