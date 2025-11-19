David Ricardo vive melhor fase pelo Botafogo e se firma como titular

O zagueiro David Ricardo atravessa seu melhor momento desde que chegou ao Botafogo. O atleta passou a ser titular na partida contra o Ceará, seu ex-clube, se destacou entre os melhores em campo naquela oportunidade e não saiu mais da equipe, formando dupla com Alexander Barboza. Contra o Sport, na última terça-feira (18), o camisa 57 foi um dos grandes nomes no Nilton Santos.

Desde então, soma cinco jogos em que está entre os 11 iniciais, comandando uma das melhores sequências recentes do Glorioso no Campeonato Brasileiro. O único jogo em que não participou foi contra o Santos, já que estava suspenso pelo terceir ocaretão amarelo.

Com o zagueiro entre os titulares nesse período, o Botafogo acumula três vitórias e dois empates, com apenas dois gols sofridos, ambos em um único jogo, justamente contra o Sport. Em quatro das cinco partidas, a equipe saiu de campo sem ser vazada, refletindo a solidez defensiva construída com ajuda de David Ricardo em campo.

David Ricardo é um dos destaques do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— Fico muito feliz pela sequência e pela confiança da comissão. Tenho trabalhado todos os dias para corresponder e ajudar o Botafogo a atingir os seus objetivos. Nossa defesa está entrosada, e isso faz diferença. Seguimos focados para manter esse nível e buscar ainda mais resultados positivos — disse David Ricardo.

A dupla formada por ele e Alexander Barboza tem sido um dos pontos fortes do time, reforçando que dois zagueiros canhotos podem atuar juntos com eficiência e equilíbrio.