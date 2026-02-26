Medina é apresentado no Botafogo, veste a 5 e vê 'futuro melhor'

Apresentado oficialmente nesta quinta-feira (26), o volante argentino Cristian Medina se disse impressionado com a torcida do Botafogo e afirmou que o acerto com o clube carioca o levará "a um futuro melhor". Medina estava no Rio desde o início da semana e foi ao Nilton Santos para assistir à vitória do alvinegro por 2 a 0 sobre o Nacional Potosí na noite de quarta-feira (25), resultado que classificou o time à próxima etapa da fase preliminar da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Danilo celebra fase artilheira no Botafogo e mira Seleção Brasileira

— Foi incrível. Eu nunca tinha visto pessoalmente os mosaicos (nas arquibancadas) com tanta coordenação. Depois, o alento durante os 90 minutos… Acho que ajudou muito o time também, que fez uma grande atuação. Estou muito feliz e surpreso com a torcida do Botafogo.

Desejo antigo do Botafogo, Cristian Medina por pouco não foi contratado em 2024. O clube voltou às negociações em dezembro passado, mas elas se arrastaram por dois meses por causa do transfer ban que vigorava sobre o clube, o que impedia o Botafogo de inscrever qualquer jogador.

continua após a publicidade

— Foi uma negociação em que se avaliou o melhor para todos. Para o clube anterior, para o meu futuro também. Enfrentei o Botafogo na Copa Libertadores com o Estudiantes, é um clube muito forte. Nessa competição, já foi campeão. Conversei com meus agentes, com o clube, tomamos a decisão. Achamos que levará a um futuro muito melhor. Estou muito contente com essa decisão — pontuou Medina.

O jogador foi apresentado como versátil para o meio-campo, funcionando tanto como um camisa 8, quanto como um camisa 10 — e vestirá a 5. Sobre o estilo de jogo, Medina considerou que sua principal característica é o domínio de bola.

continua após a publicidade

— A qualidade que creio que tenho é o controle de bola, sempre tratando de buscar espaços, o que pede a jogada. Dou valor à bola, que é com o que se joga. Ao longo das categorias de base, passei por várias posições, me adaptei, sempre rodei e me sentia muito à vontade. Acredito que o tempo em que estive no Boca e no Estudiantes me fez crescer ainda mais como jogador.

Cristian Medina se disse encantado com o "alento" da torcida no estádio (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

+ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.