O Botafogo apresenta oficialmente neste momento o volante argentino Cristian Medina, novo reforço do clube para a temporada. O jogador de 23 anos assinou com o alvinegro até o fim de 2029. Acompanhe a apresentação ao vivo:

Medina era um sonho antigo do Botafogo, que chegou a ter negociações pela chegada do jogador em 2023. Na época, as tratativas foram interrompidas por Riquelme, presidente do Boca Juniors, onde Cristian foi revelado.

Em suas temporadas no futebol argentino, o volante disputou 160 jogos pelo Boca Juniors, com nove gols e 11 assistências, e 48 pelo Estudiantes, com três assistências. Medina tem passagens por todas as categorias de base da seleção de seu país desde o sub-16, e cinco jogos pela seleção principal desde a estreia em 2024.

Cristian Medina é o principal reforço do Botafogo para 2026 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

