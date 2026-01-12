O Houston Dynamo, equipe que disputa a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (12) a contratação do zagueiro Lucas Halter, vendido pelo Botafogo por cerca de 1,5 milhão de dólares (R$ 8 milhões). O jogador de 25 anos assinou contrato com a equipe estadunidense até o fim da temporada 2029/2030.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo divulga planejamento para primeiros jogos do Carioca

No vínculo firmado, as partes ainda têm opção de renovação por mais um ano. O clube norte-americano celebrou o acordo com o defensor.

— Lucas chega como um vencedor comprovado e um líder respeitado, tendo sido peça fundamental em equipes campeãs em grandes clubes da América do Sul. Como peça central de três times campeões, ele demonstrou a capacidade de liderar uma defesa e exibir o tipo de liderança e mentalidade que buscamos em Houston. Estamos muito felizes em recebê-lo no Dynamo e confiantes de que ele elevará o nível dentro e fora de campo, enquanto continuamos a construir uma equipe pronta para competir por títulos — disse o presidente Pat Onstad.

Lucas Halter, ex-Botafogo, foi anunciado pelo Houston Dynamo (Foto: Divulgação)

Lucas Halter pelo Botafogo

O zagueiro foi contratado pelo Glorioso em 2024 e fez parte do elenco campeão brasileiro e da Libertadores naquele ano. Ao todo, sua passagem pelo Botafogo foi de 41 jogos, dois gols e uma assistência.

continua após a publicidade

No começo de 2025, logo após a Supercopa Rei contra o Flamengo, Lucas Halter assinou contrato de empréstimo por uma temporada com o Vitória, onde foi capitão da equipe e um dos destaques na campanha que livrou o Leão do rebaixamento. Na negociação, o clube baiano teve direito a 10% do valor, o equivalente a R$ 800 mil.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!