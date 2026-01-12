menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Houston Dynamo anuncia contratação de Lucas Halter, negociado pelo Botafogo

Zagueiro contratado pelo Glorioso estava emprestado ao Vitória

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/01/2026
16:29
Lucas Halter foi vendido pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
imagem cameraLucas Halter foi vendido pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
O Houston Dynamo, equipe que disputa a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (12) a contratação do zagueiro Lucas Halter, vendido pelo Botafogo por cerca de 1,5 milhão de dólares (R$ 8 milhões). O jogador de 25 anos assinou contrato com a equipe estadunidense até o fim da temporada 2029/2030.

➡️ Botafogo divulga planejamento para primeiros jogos do Carioca

No vínculo firmado, as partes ainda têm opção de renovação por mais um ano. O clube norte-americano celebrou o acordo com o defensor.

— Lucas chega como um vencedor comprovado e um líder respeitado, tendo sido peça fundamental em equipes campeãs em grandes clubes da América do Sul. Como peça central de três times campeões, ele demonstrou a capacidade de liderar uma defesa e exibir o tipo de liderança e mentalidade que buscamos em Houston. Estamos muito felizes em recebê-lo no Dynamo e confiantes de que ele elevará o nível dentro e fora de campo, enquanto continuamos a construir uma equipe pronta para competir por títulos — disse o presidente Pat Onstad.

Lucas Halter, ex-Botafogo, foi anunciado pelo Houston Dynamo (Foto: Divulgação)
Lucas Halter, ex-Botafogo, foi anunciado pelo Houston Dynamo (Foto: Divulgação)

Lucas Halter pelo Botafogo

O zagueiro foi contratado pelo Glorioso em 2024 e fez parte do elenco campeão brasileiro e da Libertadores naquele ano. Ao todo, sua passagem pelo Botafogo foi de 41 jogos, dois gols e uma assistência.

No começo de 2025, logo após a Supercopa Rei contra o Flamengo, Lucas Halter assinou contrato de empréstimo por uma temporada com o Vitória, onde foi capitão da equipe e um dos destaques na campanha que livrou o Leão do rebaixamento. Na negociação, o clube baiano teve direito a 10% do valor, o equivalente a R$ 800 mil.

