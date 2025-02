Post viral do Botafogo no estádio do Vasco revolta internautas

Antes do clássico entre Vasco e Botafogo em São Januário, que garantiu a classificação do time da casa para as semifinais do Campeonato Carioca, o time de John Textor publicou um vídeo dos seus jogadores entrando no campo adversário para aquecer. O post foi interpretado por internautas como uma provocação ao protesto recente feito por diversos atletas (incluindo Vegetti, capitão do Vasco) contra os gramados sintéticos no Brasil. A publicação havia atingido 1 milhão de usuários na rede social "X" até o momento de publicação desta matéria. Veja as reações abaixo.

Botafogo reponde protestos sobre gramado sintético

O Botafogo se manifestou a respeito da campanha liderada por jogadores do futebol brasileiro contra a utilização de gramados sintéticos. Diversos atletas e astros mundiais, como Neymar, Gerson, Gabigol, Dudu, Philippe Coutinho, Lucas Moura, Thiago Silva e, até mesmo, Tiquinho Soares participaram da ação por meio das redes sociais.

– Ciclicamente a discussão sobre o uso do gramado sintético vem à tona no futebol brasileiro. Nunca com embasamento científico, sempre com narrativas ou justificativas emocionais. O Botafogo traz fatos: sagrou-se campeão da América e Brasileiro sendo o clube que mais disputou jogos em 2024 (75 no total) em todo o mundo. Em 2023 e 24, com a implementação do gramado sintético, houve um aumento expressivo de partidas realizadas e, mesmo assim, reduziu-se o índice de lesões por jogo, sendo um dos clubes com menos indisponibilidade de atletas ao longo da temporada - publicou o clube.

