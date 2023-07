Com volume de jogo e ímpeto ofensivo, o Botafogo goleou o Coritiba por 4 a 1, no Nilton Santos, e carimbou o título simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Alvinegro abriu doze pontos para o segundo colocado Flamengo, mas a diferença pode diminuir, pois o Grêmio tem dois jogos a menos. Tiquinho Soares, Gustavo Sauer e Victor Sá foram os grandes destaques. Confira as notas dos jogadores abaixo: